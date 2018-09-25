Мешканці луцького будинку – четвертий день без гарячої води

У Луцьку через порив мережі будинок залишився без гарячої води.Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку»повідомила, що в період із 24 червня до 7 липня на лінію оперативного реагування мерії отримали 24 звернення щодо роботи ДКП «Луцьктепло».Внаслідок проведення аварійно-ремонтних робіт працівники підприємства зупиняли котельню на вулиці Декабристів, 29 та бойлерні на проспекті Соборності, 16, 20, Молоді, 5, 10. Це призвело до тимчасової відсутності холодної та гарячої води в помешканнях лучан. З 1 липня в зв’язку з профілактичним ремонтом теплових мереж зупинили котельні на вулиць Карбишева, 2 та Задворецькій, 13.Також через порив на мережі з 5 липня припинили гаряче водопостачання в будинку на вулиці Гетьмана Мазепи, 4.