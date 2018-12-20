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У луцькій багатоповерхівці стався витік газу

У луцькій багатоповерхівці стався витік газу
У Луцьку стався витік на газопроводі на фасаді будинку.

Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Лариса Карп’як розповіла, що внаслідок витоків на газопроводі на фасаді будинку та заміни приладів обліку з 1 липня припинили газопостачання в будинку на вулиці Львівській, 73а.

Станом на ранок 8 липня подачу газу в квартири відновили частково.

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Теги: газ, Луцьк
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