У луцькій багатоповерхівці стався витік газу
Сьогодні, 09:03
У Луцьку стався витік на газопроводі на фасаді будинку.
Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Лариса Карп’як розповіла, що внаслідок витоків на газопроводі на фасаді будинку та заміни приладів обліку з 1 липня припинили газопостачання в будинку на вулиці Львівській, 73а.
Станом на ранок 8 липня подачу газу в квартири відновили частково.
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Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Лариса Карп’як розповіла, що внаслідок витоків на газопроводі на фасаді будинку та заміни приладів обліку з 1 липня припинили газопостачання в будинку на вулиці Львівській, 73а.
Станом на ранок 8 липня подачу газу в квартири відновили частково.
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