Голову Луцької РДА просять закрити «Біо-Пек» через сморід

Тараса Яковлева просять закрити підприємство «Біо-Пек» до усунення причин смороду в місті.



Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Секретар міської ради Григорій Пустовіт повідомив, що надіслав звернення Тарасу Яковлеву щодо закриття заводу з виробництва біоетанолу «Біо-Пек» до встановлення причини та усунення проблеми смороду.



Нагадаємо, дочірнє підприємство ПАТ «Гнідавський цукровий завод» ТзОВ «Біопаливно-енергетична компанія» зареєстровані в селі Рованці на території Боратинської сільської ради Луцького району.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У голови Луцької РДАпросять закрити підприємство «Біо-Пек» до усунення причин смороду в місті.Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.Секретар міської радиповідомив, що надіслав звернення Тарасу Яковлеву щодо закриття заводу з виробництва біоетанолу «Біо-Пек» до встановлення причини та усунення проблеми смороду.Нагадаємо, дочірнє підприємство ПАТ «Гнідавський цукровий завод» ТзОВ «Біопаливно-енергетична компанія» зареєстровані в селі Рованці на території Боратинської сільської ради Луцького району.

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