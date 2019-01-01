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Голову Луцької РДА просять закрити «Біо-Пек» через сморід

Голову Луцької РДА просять закрити «Біо-Пек» через сморід
У голови Луцької РДА Тараса Яковлева просять закрити підприємство «Біо-Пек» до усунення причин смороду в місті.

Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Секретар міської ради Григорій Пустовіт повідомив, що надіслав звернення Тарасу Яковлеву щодо закриття заводу з виробництва біоетанолу «Біо-Пек» до встановлення причини та усунення проблеми смороду.

Нагадаємо, дочірнє підприємство ПАТ «Гнідавський цукровий завод» ТзОВ «Біопаливно-енергетична компанія» зареєстровані в селі Рованці на території Боратинської сільської ради Луцького району.

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Теги: Біо-Пек, Луцьк, сморід
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