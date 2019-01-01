Голову Луцької РДА просять закрити «Біо-Пек» через сморід
Сьогодні, 08:51
У голови Луцької РДА Тараса Яковлева просять закрити підприємство «Біо-Пек» до усунення причин смороду в місті.
Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Секретар міської ради Григорій Пустовіт повідомив, що надіслав звернення Тарасу Яковлеву щодо закриття заводу з виробництва біоетанолу «Біо-Пек» до встановлення причини та усунення проблеми смороду.
Нагадаємо, дочірнє підприємство ПАТ «Гнідавський цукровий завод» ТзОВ «Біопаливно-енергетична компанія» зареєстровані в селі Рованці на території Боратинської сільської ради Луцького району.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лучани зібрали понад 8 тисяч підписів, аби Мінекології перевірило завод «Біо Пек» через сморід
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Секретар міської ради Григорій Пустовіт повідомив, що надіслав звернення Тарасу Яковлеву щодо закриття заводу з виробництва біоетанолу «Біо-Пек» до встановлення причини та усунення проблеми смороду.
Нагадаємо, дочірнє підприємство ПАТ «Гнідавський цукровий завод» ТзОВ «Біопаливно-енергетична компанія» зареєстровані в селі Рованці на території Боратинської сільської ради Луцького району.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лучани зібрали понад 8 тисяч підписів, аби Мінекології перевірило завод «Біо Пек» через сморід
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 9 липня: гривня продовжує ріст
Сьогодні, 09:00
Голову Луцької РДА просять закрити «Біо-Пек» через сморід
Сьогодні, 08:51
Мешканці луцького будинку – четвертий день без гарячої води
Сьогодні, 08:48
Декілька вулиць у Луцьку сидять без світла
Сьогодні, 08:46