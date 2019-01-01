Ураження нервової системи та викидні: чим небезпечний луцький сморід

Повідомили, яку шкоду для здоров’я лучан несуть неприємні запахи, що поширюються містом.Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.Начальник відділу екологіїрозповіла, із чого «складається» сморід у Луцьку. Перше – сірководень. Він може спричинити головний біль, дратівливість, порушення функції печінки, шлунку і підшлункової залози.Друге – аміак, що уражає нервову систему, дихальні шляхи, може викликати запалення легенів, бронхіти, сприяти розвитку бронхіальної астми. Аміак також подразнює слизові оболонки очей, дихальних шляхів.Також меркаптани, котрі мають алергенну дію. Ці речовини небезпечні для вагітних. У жінок, що піддавались тривалій дії сірководню, спостерігались викидні, народження дітей з низькою масою тіла.«На жаль, в Україні немає досліджень впливу запахів на здоров’я людини. Хоча такі складові цих викидів, як аміак, сірководень, метил-меркаптан та інші шкідливі речовини, що належать до 4 та 2 класу небезпеки, мали б бути об’єктом постійного моніторингу, а результати цього моніторингу бути доступними мешканцям районів, що знаходяться поруч з шкідливими об’єктами», – наголосила Тарабанюк.Посадовиця додала, що міська рада замовила здійснення досліджень стану атмосферного повітря у ДП «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».