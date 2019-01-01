Курс валют у Луцьку на 9 липня: гривня продовжує ріст





Євро при купівлі становить - 28.572, продажу - 29.161.



Курс російського рубля: купівля - 0.351, продаж - 0.415.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.529, продаж - 6.964.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.516, а продаж - 25.879.Євро при купівлі становить - 28.572, продажу - 29.161.Курс російського рубля: купівля - 0.351, продаж - 0.415.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.529, продаж - 6.964.

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