Нестерпний сморід: у Луцьку відбудуться громадські слухання
Сьогодні, 09:06
У Луцьку 18 липня відбудуться громадські слухання щодо проблеми смороду в місті.
Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Начальник відділу екології Оксана Тарабанюк розповіла, що громадськість міста в суботу 6 липня зібралась на мирний мітинг на Театральному майдані міста.
18 липня міська рада ініціює проведення громадських слухань з цього питання і бере на себе зобов’язання організувати та взяти активну участь у обговоренні проблеми.
Також від сьогодні Держекоінспекція проводитиме позапланову перевірку «Біо-Пеку». Утім, за словами секретаря міської ради Григорія Пустовіта, таку перевірку можна поставити під сумнів, адже «відчувається пряма упередженість».
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Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Начальник відділу екології Оксана Тарабанюк розповіла, що громадськість міста в суботу 6 липня зібралась на мирний мітинг на Театральному майдані міста.
18 липня міська рада ініціює проведення громадських слухань з цього питання і бере на себе зобов’язання організувати та взяти активну участь у обговоренні проблеми.
Також від сьогодні Держекоінспекція проводитиме позапланову перевірку «Біо-Пеку». Утім, за словами секретаря міської ради Григорія Пустовіта, таку перевірку можна поставити під сумнів, адже «відчувається пряма упередженість».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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