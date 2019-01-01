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Нестерпний сморід: у Луцьку відбудуться громадські слухання

Нестерпний сморід: у Луцьку відбудуться громадські слухання
У Луцьку 18 липня відбудуться громадські слухання щодо проблеми смороду в місті.

Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Начальник відділу екології Оксана Тарабанюк розповіла, що громадськість міста в суботу 6 липня зібралась на мирний мітинг на Театральному майдані міста.

18 липня міська рада ініціює проведення громадських слухань з цього питання і бере на себе зобов’язання організувати та взяти активну участь у обговоренні проблеми.

Також від сьогодні Держекоінспекція проводитиме позапланову перевірку «Біо-Пеку». Утім, за словами секретаря міської ради Григорія Пустовіта, таку перевірку можна поставити під сумнів, адже «відчувається пряма упередженість».

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Теги: сморід, Луцьк
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