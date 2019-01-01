Нестерпний сморід: у Луцьку відбудуться громадські слухання

У Луцьку 18 липня відбудуться громадські слухання щодо проблеми смороду в місті.Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.Начальник відділу екологіїрозповіла, що громадськість міста в суботу 6 липня зібралась на мирний мітинг на Театральному майдані міста.18 липня міська рада ініціює проведення громадських слухань з цього питання і бере на себе зобов’язання організувати та взяти активну участь у обговоренні проблеми.Також від сьогодні Держекоінспекція проводитиме позапланову перевірку «Біо-Пеку». Утім, за словами секретаря міської ради, таку перевірку можна поставити під сумнів, адже «відчувається пряма упередженість».