9 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

9 липня в народному календарі відзначають пам'ять святого Давида Солунського. Саме в цей час активно дозрівала суниця, тож люди вирушали на її збір. Вважається, що корисні не тільки ягоди, але і листя рослини.Іменини сьогодні святкують: Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, - пише 24 канал.– Спекотна погода в цей день – чекайте 40 спекотних днів з посухою і без опадів.– Посуха 9 липня – до осені грибів не буде.– Сонячний день на Давида – хороша погода протримається аж до осені.– Якщо вам потрібно 9 липня позичити гроші, покладіть в кишеню суницю і відправляйтеся просити кошти в борг – відповідь буде позитивною.Вважали, що до 9 липня жінкам не можна їсти ягоди. Також у цей день не можна сваритися та виясняти стосунки. Не підвищуйте тон та не конфліктуйте з оточенням.Сьогодні не бажано брати у позику гроші, але якщо ви все ж таки наважитеся, то здавна вірили, що у цьому допоможе суничний листок в кишені.