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9 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

9 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
9 липня в народному календарі відзначають пам'ять святого Давида Солунського. Саме в цей час активно дозрівала суниця, тож люди вирушали на її збір. Вважається, що корисні не тільки ягоди, але і листя рослини.

Іменини сьогодні святкують: Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 9 липня

– Спекотна погода в цей день – чекайте 40 спекотних днів з посухою і без опадів.

– Посуха 9 липня – до осені грибів не буде.

– Сонячний день на Давида – хороша погода протримається аж до осені.

– Якщо вам потрібно 9 липня позичити гроші, покладіть в кишеню суницю і відправляйтеся просити кошти в борг – відповідь буде позитивною.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Вважали, що до 9 липня жінкам не можна їсти ягоди. Також у цей день не можна сваритися та виясняти стосунки. Не підвищуйте тон та не конфліктуйте з оточенням.

Сьогодні не бажано брати у позику гроші, але якщо ви все ж таки наважитеся, то здавна вірили, що у цьому допоможе суничний листок в кишені.


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Теги: 9 липня, свято
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