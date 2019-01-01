9 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:09
9 липня в народному календарі відзначають пам'ять святого Давида Солунського. Саме в цей час активно дозрівала суниця, тож люди вирушали на її збір. Вважається, що корисні не тільки ягоди, але і листя рослини.
Іменини сьогодні святкують: Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 9 липня
– Спекотна погода в цей день – чекайте 40 спекотних днів з посухою і без опадів.
– Посуха 9 липня – до осені грибів не буде.
– Сонячний день на Давида – хороша погода протримається аж до осені.
– Якщо вам потрібно 9 липня позичити гроші, покладіть в кишеню суницю і відправляйтеся просити кошти в борг – відповідь буде позитивною.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Вважали, що до 9 липня жінкам не можна їсти ягоди. Також у цей день не можна сваритися та виясняти стосунки. Не підвищуйте тон та не конфліктуйте з оточенням.
Сьогодні не бажано брати у позику гроші, але якщо ви все ж таки наважитеся, то здавна вірили, що у цьому допоможе суничний листок в кишені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Іменини сьогодні святкують: Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 9 липня
– Спекотна погода в цей день – чекайте 40 спекотних днів з посухою і без опадів.
– Посуха 9 липня – до осені грибів не буде.
– Сонячний день на Давида – хороша погода протримається аж до осені.
– Якщо вам потрібно 9 липня позичити гроші, покладіть в кишеню суницю і відправляйтеся просити кошти в борг – відповідь буде позитивною.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Вважали, що до 9 липня жінкам не можна їсти ягоди. Також у цей день не можна сваритися та виясняти стосунки. Не підвищуйте тон та не конфліктуйте з оточенням.
Сьогодні не бажано брати у позику гроші, але якщо ви все ж таки наважитеся, то здавна вірили, що у цьому допоможе суничний листок в кишені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Біля Луцька хочуть відкрити ще одне шкідливе підприємство
Сьогодні, 09:12
9 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:09
Нестерпний сморід: у Луцьку відбудуться громадські слухання
Сьогодні, 09:06
У луцькій багатоповерхівці стався витік газу
Сьогодні, 09:03
Курс валют у Луцьку на 9 липня: гривня продовжує ріст
Сьогодні, 09:00