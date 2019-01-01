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Знайшли причину смороду у привокзальному районі Луцька

Знайшли причину смороду у привокзальному районі Луцька
Повідомили причину смороду у районі РЦ «Промінь» та в районі ринку «Привіз».

Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська повідомила, що за декілька днів інспектори здійснили 31 виїзд на місця поширення смороду та ймовірного зливу невідомих речовин в каналізаційну мережу Луцька в різних районах міста.

Під час обстеження міста в окремих точках від зливової каналізації було чути неприємний запах в районі розважального комплексу «Промінь» та ринку «Привіз» на вулиці Привокзальній. Працівники КП «Луцькводоканал» підтвердили, що причина неприємного запаху в районі залізничного вокзалу – зливи підприємцями, що торгують на ринку, до мережі дощової каналізації.

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Теги: сморід, Луцьк
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