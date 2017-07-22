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Синоптики попереджають волинян про грози

Синоптики попереджають волинян про грози
Синоптики прогнозують, що у найближчі дні Волинь накриють грози.

Про це 12 каналу розповіли у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Зазначають, що вдень 9 липня температура повітря буде коливатися від +17°C до +22°C. Вночі – від +7°C до +12°C.

По області місцями пройде короткочасний дощ і гроза. Вiтер захiдний, 7-12 м/с.

Також грозу і пониження температури прогнозують на 10 липня. Температура вночi +7-12°C, вдень +16-21°C.

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Теги: грози, синоптики, Волинь
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