Синоптики попереджають волинян про грози
Сьогодні, 09:33
Синоптики прогнозують, що у найближчі дні Волинь накриють грози.
Про це 12 каналу розповіли у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Зазначають, що вдень 9 липня температура повітря буде коливатися від +17°C до +22°C. Вночі – від +7°C до +12°C.
По області місцями пройде короткочасний дощ і гроза. Вiтер захiдний, 7-12 м/с.
Також грозу і пониження температури прогнозують на 10 липня. Температура вночi +7-12°C, вдень +16-21°C.
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Про це 12 каналу розповіли у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Зазначають, що вдень 9 липня температура повітря буде коливатися від +17°C до +22°C. Вночі – від +7°C до +12°C.
По області місцями пройде короткочасний дощ і гроза. Вiтер захiдний, 7-12 м/с.
Також грозу і пониження температури прогнозують на 10 липня. Температура вночi +7-12°C, вдень +16-21°C.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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