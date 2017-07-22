Синоптики попереджають волинян про грози





Про це



Зазначають, що вдень 9 липня температура повітря буде коливатися від +17°C до +22°C. Вночі – від +7°C до +12°C.



По області місцями пройде короткочасний дощ і гроза. Вiтер захiдний, 7-12 м/с.



Також грозу і пониження температури прогнозують на 10 липня. Температура вночi +7-12°C, вдень +16-21°C.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Синоптики прогнозують, що у найближчі дні Волинь накриють грози.Про це 12 каналу розповіли у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Зазначають, що вдень 9 липня температура повітря буде коливатися від +17°C до +22°C. Вночі – від +7°C до +12°C.По області місцями пройде короткочасний дощ і гроза. Вiтер захiдний, 7-12 м/с.Також грозу і пониження температури прогнозують на 10 липня. Температура вночi +7-12°C, вдень +16-21°C.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію