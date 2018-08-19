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У багатоповерхівці на Волині – пожежа: з вогню винесли людину

У багатоповерхівці на Волині – пожежа: з вогню винесли людину
У Рожищі на вулиці Незалежності загорілась квартира.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Пожежа трапилась 8 липня о 13:15

За викликом уже через 9 хвилин на місці події працювали рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області.

Застосувавши апарати на стисненому повітрі для захисту органів дихання та зору від сильного задимлення, вогнеборці подали на гасіння пожежі в квартирі на 4-у поверсі водяний ствол та винесли з осередку пожежі власника квартири – Віталія С., 1975 року народження.

Чоловіка госптіталізували до районної лікарні з діагнозом отруєння чадним газом у стані середньої важкості. Ліквідація пожежі зафіксована о 13:40. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем потерпілого.

Загалом з початку року під час пожеж на Волині вогнеборці врятували 12 громадян, з них 2-є дітей.

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Теги: пожежа, Волинь, Рожище
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