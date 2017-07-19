У Нововолинську теж шукають причини смороду у місті. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
У Нововолинську майже 50 місцевих жителів провели збори на підтримку екологічного стану у місті. Люди вимагають у влади з'ясувати, хто ж отруює містян. Тобто визначити ті підприємста, які викидають у повітря забруднюючі речовини і які створють сморід у місті.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві жителі Нововолинська.
"Громаду, дякувати Богу, що турбує якийсь сморід, бо вона хоч може зробити висновок, що її травлять. Чи одне підприємство, чи друге, чи десяте... Скільки багато технологічно незрозумілих слів звучить, але давайте "по-хлопському", по-простому... Розкажіть нам компетентні органи про дану проблему. Хто має визначити, які інгредієнти найбільше травлять містян", - звернулась на зборах місцева мешканка Нововолинська.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві жителі Нововолинська.
"Громаду, дякувати Богу, що турбує якийсь сморід, бо вона хоч може зробити висновок, що її травлять. Чи одне підприємство, чи друге, чи десяте... Скільки багато технологічно незрозумілих слів звучить, але давайте "по-хлопському", по-простому... Розкажіть нам компетентні органи про дану проблему. Хто має визначити, які інгредієнти найбільше травлять містян", - звернулась на зборах місцева мешканка Нововолинська.
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