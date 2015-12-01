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В Україні хочуть заборонити палити листя і посипати дороги сіллю

В Україні хочуть заборонити палити листя і посипати дороги сіллю
Міністерство охорони здоров'я України пропонує заборонити омолоджувальну обрізку дерев, спалювання листя і посипання доріг сіллю.

Відповідний проект наказу "Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць» опублікувало міністерство, передає УНН.

"Пропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами", - повідомили у МОЗ.

Окрім цього вказали, що проект наказу наближує українські норми до європейських і регулює норми та правила утримання територій населених місць.

Зокрема, пропонують:

Громадських туалетів - більше, а вбиральні без каналізації -
заборонені;

Обов’язкове сортування сміття і сміттєві урни - кожні 60 метрів;

Палити траву і листя - заборонено;

Посипати дороги піском і сіллю від ожеледиці- заборонено;

Обрізати дерева "для омолодження" - заборонено.

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Теги: закон проекту, українці, МОЗ, заборона
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