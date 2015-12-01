В Україні хочуть заборонити палити листя і посипати дороги сіллю





Відповідний проект наказу "Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць» опублікувало міністерство, передає



"Пропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами", - повідомили у МОЗ.



Окрім цього вказали, що проект наказу наближує українські норми до європейських і регулює норми та правила утримання територій населених місць.



Зокрема, пропонують:



Громадських туалетів - більше, а вбиральні без каналізації -

заборонені;



Обов’язкове сортування сміття і сміттєві урни - кожні 60 метрів;



Палити траву і листя - заборонено;



Посипати дороги піском і сіллю від ожеледиці- заборонено;



Обрізати дерева "для омолодження" - заборонено.



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