«Людський фактор – найбільший чинник катастрофи», – волинянка про обмілілий Світязь
Сьогодні, 11:35
Волинське озеро Світязь надзвичайно обміліло.
Про це йдеться у дописі Олени Садовської у Facebook.
«Світязь... Наше велике озеро, озеро, яким не можна було натішитись... Візитівка не тільки Волині, а і України. Що з ним стало?! Хто винен? Природа? Ні!
Перед кожними виборами всі кричать про патріотизм і про вселенську зраду. Так от оці фото яскраво відображають той патріотизм!
Щороку тут відпочивають сотні тисяч людей. Хоч хтось подумав про те, що залишиться після нього? Максимум 10%. Решті людей - пофігу», – пише Олена.
Жінка зазначає, що вона виросла на цьому озері і пам'ятає часи, коли люди пили озерну воду.
«Що є сьогодні? Купа (вибачте) міського бидла! Кожен сидить з папіросом і з пляшкою або пластиковими стаканом. Або дітлахи з морозивом і з пончиками. А потім рештки того всього плавають у воді... Хочеться взяти тих всіх відпочиваючих і величезними граблями згребти геть звідти», – пише Олена
«Бездіяльність влади і недостатнє фінансування інфраструктури? Так. Але людський фактор – то найбільший чинник катастрофи», – резюмувала у постскриптумі волинянка.
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Про це йдеться у дописі Олени Садовської у Facebook.
«Світязь... Наше велике озеро, озеро, яким не можна було натішитись... Візитівка не тільки Волині, а і України. Що з ним стало?! Хто винен? Природа? Ні!
Перед кожними виборами всі кричать про патріотизм і про вселенську зраду. Так от оці фото яскраво відображають той патріотизм!
Щороку тут відпочивають сотні тисяч людей. Хоч хтось подумав про те, що залишиться після нього? Максимум 10%. Решті людей - пофігу», – пише Олена.
Жінка зазначає, що вона виросла на цьому озері і пам'ятає часи, коли люди пили озерну воду.
«Що є сьогодні? Купа (вибачте) міського бидла! Кожен сидить з папіросом і з пляшкою або пластиковими стаканом. Або дітлахи з морозивом і з пончиками. А потім рештки того всього плавають у воді... Хочеться взяти тих всіх відпочиваючих і величезними граблями згребти геть звідти», – пише Олена
«Бездіяльність влади і недостатнє фінансування інфраструктури? Так. Але людський фактор – то найбільший чинник катастрофи», – резюмувала у постскриптумі волинянка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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