Від удару блискавки загинув 18-річний хлопець на Миколаївщині





Про це повідомляє



“Від чергового ГУ НП до ОКЦ надійшло повідомлення про те, що під час випасу худоби від удару блискавки (попередня причина) загинув гр. Буцман Д.Д., 2001 р.н. Для визначення остаточної причини смерті тіло загиблого направили до Миколаївського обласного бюро СМЕ”, — вказано у повідомленні.



Нагадаємо, що під час грози у селі Мельники Шацького району в

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