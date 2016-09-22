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Від удару блискавки загинув 18-річний хлопець на Миколаївщині

Від удару блискавки загинув 18-річний хлопець на Миколаївщині
У Миколаївській області від удару блискавки загинув юнак.

Про це повідомляє УНН з посиланням на довідку ДСНС у Миколаївській області.

“Від чергового ГУ НП до ОКЦ надійшло повідомлення про те, що під час випасу худоби від удару блискавки (попередня причина) загинув гр. Буцман Д.Д., 2001 р.н. Для визначення остаточної причини смерті тіло загиблого направили до Миколаївського обласного бюро СМЕ”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, що під час грози у селі Мельники Шацького району від удару блискавки загинула жінка.

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Теги: блискавка, смерть, Миколаївщина, юнак
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