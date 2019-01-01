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Обшуки у податковій у Луцьку: причини і деталі. ОФІЦІЙНО

Обшуки у податковій у Луцьку: причини і деталі. ОФІЦІЙНО
Слідчі викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники Державної фіскальної служби. Через це і тривають обшуки у територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області.

Про повідомила перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Верченко.

Відомо, що співробітники Державної фіскальної служби покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі «послуги» свій відсоток.

Схема полягає у тому, що підприємство-імпортер завозило в Україну транспортні засоби і після їхнього розмитнення продавало їх кінцевому споживачу. Згодом ці ТЗ перепродавали іншим клієнтам за підробленими документами. Ці фінансові операції були «транзитними», тобто проводилися спеціально з метою подальшого перепродажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектору економіки. У підсумку ці підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту й ухилялися від сплати податків.

За попередніми підрахунками діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень.

Зараз розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 ККУ. Обшуки здійснюються у межах цього кримінального провадження.

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Теги: обшуки, ДФС, Луцьк, Ольга Верченко
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