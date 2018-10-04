Лучанин здобув «золото» на чемпіонаті України з диск-гольфу. ВІДЕО

Богдан Алексєєв переміг на всеукраїнських змаганнях із диск-гольфу.



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Із першого погляду здається, що цей вид спорту не потребує особливої професійної підготовки і навичок. Та й екіпірування мінімальне – диски і металевий кошик. Однак диск-гольф, або його інша назва фрісбі-гольф, досить популярний вид спорту в США і Європі. Нещодавно його навіть визнали на Олімпійському п’єдесталі.



Основне завдання спортсмена – потрапити у кошик, зробивши якнайменше кидків. На «шляху» від фрізбіста до кошика можуть траплятися різні перепони.



«Особливість гри диск-гольфу – ти граєш сам із собою. Ти не граєш із суперником. Ти не можеш вплинути на результат суперника. Якщо ти закидаєш добре, у тебе все виходить – відповідно, ти виграєш», – каже Богдан Алексєєв.



Саме Богдан – один із небагатьох, хто поширює культуру цього спорту на Волині. Він – гравець національної збірної і за плечима має чимало досвіду приборкання дисків.



«З фрісбі-дисками є багато видів спорту. Я займався алтимутом, вже майже 15 років. Це командний вид спорту, де треба пасами забивати голи. Там грається 7 на 7», – каже спортсмен.



Нещодавно чоловік поповнив свою колекцію нагород. Із чемпіонату України спортсмен привіз «золото». У фінальному протистоянні йому таки вдалося обійти американського гравця. На цьому зупинятися чоловік точно не збирається. Ще одним завданням вважає – популяризувати диск-гольф.



«Не вистачає стаціонарних курсів, щоб в Україні в парках можна було прийти і пограти на професійних кошиках. У нас є такі розкладні, ми їх приносимо, ставимо, кидаємо, переносимо в інше місце.



Ми працюємо над цим, щоб у Луцьку, Києві, Івано-Франківську та Львові з'явились такі кошики», – розповів Богдан Алексєєв.



Не лише навчитися грати, а й спробувати себе у змаганнях може будь-хто, – каже Богдан. Щовихідних любителі й професіонали збираються у парках, аби тренуватися і напрацьовувати власну техніку гри. А наступного тижня стартує Луцька ліга диск-гольфу. Взяти участь може кожен і кожна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинпереміг на всеукраїнських змаганнях із диск-гольфу.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Із першого погляду здається, що цей вид спорту не потребує особливої професійної підготовки і навичок. Та й екіпірування мінімальне – диски і металевий кошик. Однак диск-гольф, або його інша назва фрісбі-гольф, досить популярний вид спорту в США і Європі. Нещодавно його навіть визнали на Олімпійському п’єдесталі.Основне завдання спортсмена – потрапити у кошик, зробивши якнайменше кидків. На «шляху» від фрізбіста до кошика можуть траплятися різні перепони.«Особливість гри диск-гольфу – ти граєш сам із собою. Ти не граєш із суперником. Ти не можеш вплинути на результат суперника. Якщо ти закидаєш добре, у тебе все виходить – відповідно, ти виграєш», – каже Богдан Алексєєв.Саме Богдан – один із небагатьох, хто поширює культуру цього спорту на Волині. Він – гравець національної збірної і за плечима має чимало досвіду приборкання дисків.«З фрісбі-дисками є багато видів спорту. Я займався алтимутом, вже майже 15 років. Це командний вид спорту, де треба пасами забивати голи. Там грається 7 на 7», – каже спортсмен.Нещодавно чоловік поповнив свою колекцію нагород. Із чемпіонату України спортсмен привіз «золото». У фінальному протистоянні йому таки вдалося обійти американського гравця. На цьому зупинятися чоловік точно не збирається. Ще одним завданням вважає – популяризувати диск-гольф.«Не вистачає стаціонарних курсів, щоб в Україні в парках можна було прийти і пограти на професійних кошиках. У нас є такі розкладні, ми їх приносимо, ставимо, кидаємо, переносимо в інше місце.Ми працюємо над цим, щоб у Луцьку, Києві, Івано-Франківську та Львові з'явились такі кошики», – розповів Богдан Алексєєв.Не лише навчитися грати, а й спробувати себе у змаганнях може будь-хто, – каже Богдан. Щовихідних любителі й професіонали збираються у парках, аби тренуватися і напрацьовувати власну техніку гри. А наступного тижня стартує Луцька ліга диск-гольфу. Взяти участь може кожен і кожна.

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