Через укус комара в тілі жінки поселився паразит





Про це повідомив на прес-конференції у "Відкритому" Володимир Чумак, головний інфекціоніст Дніпра, завідувач 1-го відділення міської інфекційної лікарні № 21, передає



"В основному серед комах переносники інфекційних захворювань - це комарі й кліщі. Навесні та влітку поширені хвороба Лайма й дірофіляріоз", – каже лікар-інфекціоніст.



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Володимир Чумак розповів, нещодавно в Дніпрі констатували у пацієнтки дірофіляріоз після укусу комара. Діагноз підтвердили хірурги лікарні ім. Мечникова.



"Через укус личинки глиста проникли в тіло людини, і паразит жив і пересувався під шкірою, поки його не видалили хірургічним шляхом", – зауважив лікар.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі лікарі виявили небезпечне захворювання після укусу комара.Про це повідомив на прес-конференції у "Відкритому", головний інфекціоніст Дніпра, завідувач 1-го відділення міської інфекційної лікарні № 21, передає Уніан "В основному серед комах переносники інфекційних захворювань - це комарі й кліщі. Навесні та влітку поширені хвороба Лайма й дірофіляріоз", – каже лікар-інфекціоніст.Володимир Чумак розповів, нещодавно в Дніпрі констатували у пацієнтки дірофіляріоз після укусу комара. Діагноз підтвердили хірурги лікарні ім. Мечникова."Через укус личинки глиста проникли в тіло людини, і паразит жив і пересувався під шкірою, поки його не видалили хірургічним шляхом", – зауважив лікар.

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