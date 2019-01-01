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Через укус комара в тілі жінки поселився паразит

Через укус комара в тілі жінки поселився паразит
У Дніпрі лікарі виявили небезпечне захворювання після укусу комара.

Про це повідомив на прес-конференції у "Відкритому" Володимир Чумак, головний інфекціоніст Дніпра, завідувач 1-го відділення міської інфекційної лікарні № 21, передає Уніан.

"В основному серед комах переносники інфекційних захворювань - це комарі й кліщі. Навесні та влітку поширені хвороба Лайма й дірофіляріоз", – каже лікар-інфекціоніст.

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Володимир Чумак розповів, нещодавно в Дніпрі констатували у пацієнтки дірофіляріоз після укусу комара. Діагноз підтвердили хірурги лікарні ім. Мечникова.

"Через укус личинки глиста проникли в тіло людини, і паразит жив і пересувався під шкірою, поки його не видалили хірургічним шляхом", – зауважив лікар.


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Теги: Дніпро, небезпечна хвороба, укус комара
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