Оля Полякова, «Вар'яти» та Jamala: Tikhonov Аgency анонсували події на осінь у Луцьку





Отож, агенція анонсує концерти, котрі відбудуться восени:



29 вересня – Оля Полякова – нове гранд-шоу «Королева Ночі»



У 2018 році гранд-шоу Олі Полякової «Королева ночі» в Києві мало

приголомшливий успіх у публіки: аншлаг у Палаці спорту, дві телевізійних трансляції на каналі 1 + 1 з часткою рейтингу вище середнього, понад 20 мільйонів людей, прикутих до телеекранів, і рекордні цифри по результатам пошуку у кожного концертного номера в You Tube. Але навіть такі показники не змогли вгамувати інтерес до грандіозного перфомансу і новому однойменного альбому поп-діви, який був представлений в рамках шоу.



29 вересня одна з найбільш гастролюючих співачок української сцени приїде у Луцьк, щоб представити концептуально нове високотехнологічне шоу «Королева ночі». Співачка обіцяє ще більше хітів і неймовірних постановок, несподіваних режисерських рішень і незабутніх образів, ще більше гумору та гарного настрою.



Детальніше про подію тут:



https://www.facebook.com/events/453172258830200/



Квитки:



14 жовтня – Сергій Притула та гумор-шоу «Вар'яти»



Сергій Притула та гумор-шоу «Вар'яти» з новою програмою повертаються до Луцька і представлять її у день захисника України. Кожен їх приїзд до нашого міста – стає подією номер один на декілька днів, а жарти «йдуть у народ». Не пропускайте дану подію та купуйте квитки завчасно, тому що як показує практика, вони закінчуються задовго до концерту.



Детальніше тут:



Квитки:



- https://lutsk.karabas.com/ua/sergij-pritula-gumor-shou-var-yati-65/order/

- https://kasa.in.ua/ua/luck/humor/sergij-pritula-ta-varati-sou-2019-10-14



11 листопада – Хор ім. Г. Верьовки



Всі концерти колективу у Луцьку завжди проходять аншлагово, а квитки закінчуються задовго до самої події. Цього разу хор представить у нашому місті оновлену програму, яка створена до свого 75-річчя.



Детальніше про подію тут:



- https://lutsk.karabas.com/hor-im-g-g-verovki-23/order/

- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/khor-imeni-hryhorija-verovky-2019-11-11



22 листопада – Джамала



Артистка представить програму «10», до котрої увійдуть, як нові композиції та і найвідоміші хіти переможниці Євробачення, за всі 10 років її творчості.



- https://lutsk.karabas.com/dzhamala/order/

- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/dzamala-u-lucku



27 листопада – Ляльки #LOLSHOW у Луцьку



Вперше в Україні прем'єра сімейного музичного шоу за участю ляльок LOL, яких люблять у всьому світі! Ексклюзивні костюми і декорації. Оригінальні танцювальні номери. Пізнавальний сюжет. Інтерактивний характер шоу втягне навіть самих дорослих глядачів.



Шоу покаже дітям, що таке справедливість, чесність і сміливість. Як любити, берегти і шанувати те, що нас оточує. А батькам нагадаємо про чарівну країну під назвою дитинство.



Для найслухняніших діток, після закінчення шоу, буде можливість

сфотографуватися з героями.



Детальніше про подію тут:



https://www.facebook.com/events/708292189622606/



Квитки:



- https://lutsk.karabas.com/ua/lyalki-lolshow-1/order/

- https://kasa.in.ua/ua/luck/children/lalki-lolshow-2019-11-27



Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:



+380 66 555 79 86

+380 97 376 85 93





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Насичена осінь від Tikhonov Аgency» - анонс всіх подій агенції.Отож, агенція анонсує концерти, котрі відбудуться восени:У 2018 році гранд-шоу Олі Полякової «Королева ночі» в Києві малоприголомшливий успіх у публіки: аншлаг у Палаці спорту, дві телевізійних трансляції на каналі 1 + 1 з часткою рейтингу вище середнього, понад 20 мільйонів людей, прикутих до телеекранів, і рекордні цифри по результатам пошуку у кожного концертного номера в You Tube. Але навіть такі показники не змогли вгамувати інтерес до грандіозного перфомансу і новому однойменного альбому поп-діви, який був представлений в рамках шоу.29 вересня одна з найбільш гастролюючих співачок української сцени приїде у Луцьк, щоб представити концептуально нове високотехнологічне шоу «Королева ночі». Співачка обіцяє ще більше хітів і неймовірних постановок, несподіваних режисерських рішень і незабутніх образів, ще більше гумору та гарного настрою.Детальніше про подію тут:Квитки: https://lutsk.karabas.com/ua/nove-grand-shou/order/ Сергій Притула та гумор-шоу «Вар'яти» з новою програмою повертаються до Луцька і представлять її у день захисника України. Кожен їх приїзд до нашого міста – стає подією номер один на декілька днів, а жарти «йдуть у народ». Не пропускайте дану подію та купуйте квитки завчасно, тому що як показує практика, вони закінчуються задовго до концерту.Детальніше тут: https://www.facebook.com/events/2371186146472103/ Квитки:Всі концерти колективу у Луцьку завжди проходять аншлагово, а квитки закінчуються задовго до самої події. Цього разу хор представить у нашому місті оновлену програму, яка створена до свого 75-річчя.Детальніше про подію тут:Артистка представить програму «10», до котрої увійдуть, як нові композиції та і найвідоміші хіти переможниці Євробачення, за всі 10 років її творчості.Вперше в Україні прем'єра сімейного музичного шоу за участю ляльок LOL, яких люблять у всьому світі! Ексклюзивні костюми і декорації. Оригінальні танцювальні номери. Пізнавальний сюжет. Інтерактивний характер шоу втягне навіть самих дорослих глядачів.Шоу покаже дітям, що таке справедливість, чесність і сміливість. Як любити, берегти і шанувати те, що нас оточує. А батькам нагадаємо про чарівну країну під назвою дитинство.Для найслухняніших діток, після закінчення шоу, буде можливістьсфотографуватися з героями.Детальніше про подію тут:Квитки:Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію