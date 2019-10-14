Оля Полякова, «Вар'яти» та Jamala: Tikhonov Аgency анонсували події на осінь у Луцьку
Сьогодні, 12:36
«Насичена осінь від Tikhonov Аgency» - анонс всіх подій агенції.
Отож, агенція анонсує концерти, котрі відбудуться восени:
29 вересня – Оля Полякова – нове гранд-шоу «Королева Ночі»
У 2018 році гранд-шоу Олі Полякової «Королева ночі» в Києві мало
приголомшливий успіх у публіки: аншлаг у Палаці спорту, дві телевізійних трансляції на каналі 1 + 1 з часткою рейтингу вище середнього, понад 20 мільйонів людей, прикутих до телеекранів, і рекордні цифри по результатам пошуку у кожного концертного номера в You Tube. Але навіть такі показники не змогли вгамувати інтерес до грандіозного перфомансу і новому однойменного альбому поп-діви, який був представлений в рамках шоу.
29 вересня одна з найбільш гастролюючих співачок української сцени приїде у Луцьк, щоб представити концептуально нове високотехнологічне шоу «Королева ночі». Співачка обіцяє ще більше хітів і неймовірних постановок, несподіваних режисерських рішень і незабутніх образів, ще більше гумору та гарного настрою.
Детальніше про подію тут:
https://www.facebook.com/events/453172258830200/
Квитки: https://lutsk.karabas.com/ua/nove-grand-shou/order/
14 жовтня – Сергій Притула та гумор-шоу «Вар'яти»
Сергій Притула та гумор-шоу «Вар'яти» з новою програмою повертаються до Луцька і представлять її у день захисника України. Кожен їх приїзд до нашого міста – стає подією номер один на декілька днів, а жарти «йдуть у народ». Не пропускайте дану подію та купуйте квитки завчасно, тому що як показує практика, вони закінчуються задовго до концерту.
Детальніше тут: https://www.facebook.com/events/2371186146472103/
Квитки:
- https://lutsk.karabas.com/ua/sergij-pritula-gumor-shou-var-yati-65/order/
- https://kasa.in.ua/ua/luck/humor/sergij-pritula-ta-varati-sou-2019-10-14
11 листопада – Хор ім. Г. Верьовки
Всі концерти колективу у Луцьку завжди проходять аншлагово, а квитки закінчуються задовго до самої події. Цього разу хор представить у нашому місті оновлену програму, яка створена до свого 75-річчя.
Детальніше про подію тут:
- https://lutsk.karabas.com/hor-im-g-g-verovki-23/order/
- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/khor-imeni-hryhorija-verovky-2019-11-11
22 листопада – Джамала
Артистка представить програму «10», до котрої увійдуть, як нові композиції та і найвідоміші хіти переможниці Євробачення, за всі 10 років її творчості.
- https://lutsk.karabas.com/dzhamala/order/
- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/dzamala-u-lucku
27 листопада – Ляльки #LOLSHOW у Луцьку
Вперше в Україні прем'єра сімейного музичного шоу за участю ляльок LOL, яких люблять у всьому світі! Ексклюзивні костюми і декорації. Оригінальні танцювальні номери. Пізнавальний сюжет. Інтерактивний характер шоу втягне навіть самих дорослих глядачів.
Шоу покаже дітям, що таке справедливість, чесність і сміливість. Як любити, берегти і шанувати те, що нас оточує. А батькам нагадаємо про чарівну країну під назвою дитинство.
Для найслухняніших діток, після закінчення шоу, буде можливість
сфотографуватися з героями.
Детальніше про подію тут:
https://www.facebook.com/events/708292189622606/
Квитки:
- https://lutsk.karabas.com/ua/lyalki-lolshow-1/order/
- https://kasa.in.ua/ua/luck/children/lalki-lolshow-2019-11-27
Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:
+380 66 555 79 86
+380 97 376 85 93
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Отож, агенція анонсує концерти, котрі відбудуться восени:
29 вересня – Оля Полякова – нове гранд-шоу «Королева Ночі»
У 2018 році гранд-шоу Олі Полякової «Королева ночі» в Києві мало
приголомшливий успіх у публіки: аншлаг у Палаці спорту, дві телевізійних трансляції на каналі 1 + 1 з часткою рейтингу вище середнього, понад 20 мільйонів людей, прикутих до телеекранів, і рекордні цифри по результатам пошуку у кожного концертного номера в You Tube. Але навіть такі показники не змогли вгамувати інтерес до грандіозного перфомансу і новому однойменного альбому поп-діви, який був представлений в рамках шоу.
29 вересня одна з найбільш гастролюючих співачок української сцени приїде у Луцьк, щоб представити концептуально нове високотехнологічне шоу «Королева ночі». Співачка обіцяє ще більше хітів і неймовірних постановок, несподіваних режисерських рішень і незабутніх образів, ще більше гумору та гарного настрою.
Детальніше про подію тут:
https://www.facebook.com/events/453172258830200/
Квитки: https://lutsk.karabas.com/ua/nove-grand-shou/order/
14 жовтня – Сергій Притула та гумор-шоу «Вар'яти»
Сергій Притула та гумор-шоу «Вар'яти» з новою програмою повертаються до Луцька і представлять її у день захисника України. Кожен їх приїзд до нашого міста – стає подією номер один на декілька днів, а жарти «йдуть у народ». Не пропускайте дану подію та купуйте квитки завчасно, тому що як показує практика, вони закінчуються задовго до концерту.
Детальніше тут: https://www.facebook.com/events/2371186146472103/
Квитки:
- https://lutsk.karabas.com/ua/sergij-pritula-gumor-shou-var-yati-65/order/
- https://kasa.in.ua/ua/luck/humor/sergij-pritula-ta-varati-sou-2019-10-14
11 листопада – Хор ім. Г. Верьовки
Всі концерти колективу у Луцьку завжди проходять аншлагово, а квитки закінчуються задовго до самої події. Цього разу хор представить у нашому місті оновлену програму, яка створена до свого 75-річчя.
Детальніше про подію тут:
- https://lutsk.karabas.com/hor-im-g-g-verovki-23/order/
- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/khor-imeni-hryhorija-verovky-2019-11-11
22 листопада – Джамала
Артистка представить програму «10», до котрої увійдуть, як нові композиції та і найвідоміші хіти переможниці Євробачення, за всі 10 років її творчості.
- https://lutsk.karabas.com/dzhamala/order/
- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/dzamala-u-lucku
27 листопада – Ляльки #LOLSHOW у Луцьку
Вперше в Україні прем'єра сімейного музичного шоу за участю ляльок LOL, яких люблять у всьому світі! Ексклюзивні костюми і декорації. Оригінальні танцювальні номери. Пізнавальний сюжет. Інтерактивний характер шоу втягне навіть самих дорослих глядачів.
Шоу покаже дітям, що таке справедливість, чесність і сміливість. Як любити, берегти і шанувати те, що нас оточує. А батькам нагадаємо про чарівну країну під назвою дитинство.
Для найслухняніших діток, після закінчення шоу, буде можливість
сфотографуватися з героями.
Детальніше про подію тут:
https://www.facebook.com/events/708292189622606/
Квитки:
- https://lutsk.karabas.com/ua/lyalki-lolshow-1/order/
- https://kasa.in.ua/ua/luck/children/lalki-lolshow-2019-11-27
Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:
+380 66 555 79 86
+380 97 376 85 93
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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