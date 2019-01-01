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Повідомили, на чому «погоріли» партії і кандидати в нардепи на Волині

Повідомили, на чому «погоріли» партії і кандидати в нардепи на Волині
Найрозповсюдженішими порушеннями під час теперішньої передвиборчої кампанії є порядок фінансування осіб, які безпосередньо залучені у процес агітації і роботи на дільницях, або ж порушення правил благоустрою у населених пунктах і поширення агітаційної продукції у недозволених для цього місцях. Також спостерігачі часто фіксують порушення правил ведення агітації, зокрема розміщення так званих «анонімних» матеріалів без вихідних даних і відповідного маркування.

Про це повідомила координаторка спостереження за виборами у Волинській області від громадянської мережі «ОПОРА» Катерина Шарпата 9 липня під час брифінгу керівництва Головного управління Національної поліції в області щодо забезпечення законності та публічної безпеки під час проведення позачергових парламентських виборів.

Катерина Шарпата розповіла, що найбільше правопорушень зафіксували у партій «Українська стратегія Гройсмана» та «Європейська Солідарність». Зокрема, у Луцьку виявили білборди і сіті-лайти без вихідних даних, як цього вимагає Закон України «Про вибори народних депутатів України». Відповідно, забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про замовника друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Координаторка «ОПОРИ» зазначила, що після звернення до правоохоронних органів вихідні дані з’явилися на матеріалах партії «Європейська Солідарність».

Фіксували також і порушення у поширенні друкованих матеріалів із наметів з боку «Радикальної партії» Олега Ляшка та «Батьківщини» Юлії Тимошенко, зокрема 6 таких правопорушень виявили у Ратному. Також – у розміщенні агітації на опорах електромереж від самовисуванця Олександра Калюжного і партії «ЄС» перед анонсом зустрічі лідерів із громадянами у Луцьку.

Фактів пошкодження агітаційних матеріалів за останній місяць виявили лише два: стосовно кандидата в народні депутати від політичної партії «Слуга народу» Мар’яна Заблоцького у Луцьку та Опозиційного блоку у Рожищенському районі.

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Теги: Вибори, Луцьк, ГУНПУ, ОПОРА
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