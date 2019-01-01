вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські козачата зняли патріотичний кліп на Шацьких озерах. ВІДЕО

Волинські козачата зняли патріотичний кліп на Шацьких озерах. ВІДЕО
На озері Пісочне, що знаходиться на Шацьких озерах, в таборі “Волинська Січ” діти написали патріотичну пісню та зняли відеокліп про свій відпочинок.

Сама ідея виникла спонтанно, відповідно процес тривав недовго, - інформує інформаційний потрал Шацькі озера.

Від написання тексту і до монтажу відео пройшло три доби. Враховуючи малий ресурс технічної підтримки та можливо низької якості роботи, адже все робилося в польових умовах, відео стрімко набирає перегляди у соцмережах.

У роботі над записом треку та монтуванням відео дітям допомагав боєць-доброволець Микола Габдулхаков, який також відомий як реп-виконавець під сценічним псевдонімом sVoяk. Як стверджує Микола, з дітьми було працювати легко і дуже приємно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кліп, діти, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Переломи та укуси тварин: скільки пацієнтів відвідали луцьку лікарню на вихідних
Сьогодні, 13:16
Повідомили, на чому «погоріли» партії і кандидати в нардепи на Волині
Сьогодні, 13:13
Волинські козачата зняли патріотичний кліп на Шацьких озерах. ВІДЕО
Сьогодні, 12:58
Оля Полякова, «Вар'яти» та Jamala: Tikhonov Аgency анонсували події на осінь у Луцьку
Сьогодні, 12:36
В Україні хочуть заборонити палити листя і посипати дороги сіллю
Сьогодні, 12:31
Схожі новини
Поїхала в Луцьк і не повернулася: шукають неповнолітню волинянку Поїхала в Луцьк і не повернулася: шукають неповнолітню волинянку
13 червень, 11:43
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
09 травень, 10:15
На Волині діти підпалили будинок На Волині діти підпалили будинок
26 квітень, 10:04
Як на Волині хворих діток лікують коні. ВІДЕО Як на Волині хворих діток лікують коні. ВІДЕО
16 квітень, 11:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні за добу по-звірячому зґвалтували трьох дітей
Сьогодні, 13:37
 0
«Супернова» пропонує вигідні пропозиції для покупців: розсторочка на 4 роки.* ВІДЕО
Сьогодні, 13:22
 0
Переломи та укуси тварин: скільки пацієнтів відвідали луцьку лікарню на вихідних
Сьогодні, 13:16
 0
Повідомили, на чому «погоріли» партії і кандидати в нардепи на Волині
Сьогодні, 13:13
 0
Волинські козачата зняли патріотичний кліп на Шацьких озерах. ВІДЕО
Сьогодні, 12:58
 0
Медіа
відео
1/8
﻿