Волинські козачата зняли патріотичний кліп на Шацьких озерах. ВІДЕО





Сама ідея виникла спонтанно, відповідно процес тривав недовго, - інформує



Від написання тексту і до монтажу відео пройшло три доби. Враховуючи малий ресурс технічної підтримки та можливо низької якості роботи, адже все робилося в польових умовах, відео стрімко набирає перегляди у соцмережах.



У роботі над записом треку та монтуванням відео дітям допомагав боєць-доброволець Микола Габдулхаков, який також відомий як реп-виконавець під сценічним псевдонімом sVoяk. Як стверджує Микола, з дітьми було працювати легко і дуже приємно.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На озері Пісочне, що знаходиться на Шацьких озерах, в таборі “Волинська Січ” діти написали патріотичну пісню та зняли відеокліп про свій відпочинок.Сама ідея виникла спонтанно, відповідно процес тривав недовго, - інформує інформаційний потрал Шацькі озера Від написання тексту і до монтажу відео пройшло три доби. Враховуючи малий ресурс технічної підтримки та можливо низької якості роботи, адже все робилося в польових умовах, відео стрімко набирає перегляди у соцмережах.У роботі над записом треку та монтуванням відео дітям допомагав боєць-доброволець, який також відомий як реп-виконавець під сценічним псевдонімом sVoяk. Як стверджує Микола, з дітьми було працювати легко і дуже приємно.

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