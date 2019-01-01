Волинські козачата зняли патріотичний кліп на Шацьких озерах. ВІДЕО
Сьогодні, 12:58
На озері Пісочне, що знаходиться на Шацьких озерах, в таборі “Волинська Січ” діти написали патріотичну пісню та зняли відеокліп про свій відпочинок.
Сама ідея виникла спонтанно, відповідно процес тривав недовго, - інформує інформаційний потрал Шацькі озера.
Від написання тексту і до монтажу відео пройшло три доби. Враховуючи малий ресурс технічної підтримки та можливо низької якості роботи, адже все робилося в польових умовах, відео стрімко набирає перегляди у соцмережах.
У роботі над записом треку та монтуванням відео дітям допомагав боєць-доброволець Микола Габдулхаков, який також відомий як реп-виконавець під сценічним псевдонімом sVoяk. Як стверджує Микола, з дітьми було працювати легко і дуже приємно.
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Сама ідея виникла спонтанно, відповідно процес тривав недовго, - інформує інформаційний потрал Шацькі озера.
Від написання тексту і до монтажу відео пройшло три доби. Враховуючи малий ресурс технічної підтримки та можливо низької якості роботи, адже все робилося в польових умовах, відео стрімко набирає перегляди у соцмережах.
У роботі над записом треку та монтуванням відео дітям допомагав боєць-доброволець Микола Габдулхаков, який також відомий як реп-виконавець під сценічним псевдонімом sVoяk. Як стверджує Микола, з дітьми було працювати легко і дуже приємно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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