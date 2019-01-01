Усіх – з відпусток і на «посилений режим»: як поліція Волині готується до виборів
Сьогодні, 13:50
Із 15 липня усі підрозділи правоохоронців Волині переходять на посилений режим несення служби і будуть відкликані із відпусток у зв’язку із активною підготовкою до позачергових парламентських виборів.
Про це 9 липня повідомив виконувач повноважень начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак під час брифінгу.
Сергій Козак переконує, що після виборів президента України і нетривалої паузи весь колектив активно включився у роботу із забезпечення порядку перед і на виборах до парламенту, а на 21 липня – дату проведення самих виборів – в ГУНП сформують резерви із підрозділів поліції особливого призначення у разі спроб дестабілізувати ситуацію. Підрозділи будуть знаходитися у 6 населених пунктах з метою оперативного реагування. Ймовірність повідомлень про замінування також передбачають, тож створять 5 окремих груп вибухотехніків.
«Сили та засоби – готові. Виборча кампанія – активна. Нам вдається забезпечувати законність, тож ситуація – контрольована і наразі резонансних порушень не зафіксували», – зазначає Сергій Козак.
Начальник управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській області Володимир Солоненко додає, що станом на 10:30 ранку 9 липня зафіксували 53 повідомлення про незаконні дії, пов’язані із передвиборчим процесом. За цим фактом встигли скласти 15 адмінпротоколів, 13 з них – за виготовлення або розповсюдження агітаційних матеріалів без відомостей. Солоненко зазначає, що на сьогоднішній ранок усі матеріали направили до суддів за територіальною відповідністю. У свою чергу, заступник начальника СУ ГУНП у Волинській області Іван Поторась констатував, що, на відміну від виборів попередніх років, жодного кримінального правопорушення, пов'язаного із передвиборчим процесом, наразі не зафіксували. Слідче управління також залучатиме додаткові сили на цей період.
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Про це 9 липня повідомив виконувач повноважень начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак під час брифінгу.
Сергій Козак переконує, що після виборів президента України і нетривалої паузи весь колектив активно включився у роботу із забезпечення порядку перед і на виборах до парламенту, а на 21 липня – дату проведення самих виборів – в ГУНП сформують резерви із підрозділів поліції особливого призначення у разі спроб дестабілізувати ситуацію. Підрозділи будуть знаходитися у 6 населених пунктах з метою оперативного реагування. Ймовірність повідомлень про замінування також передбачають, тож створять 5 окремих груп вибухотехніків.
«Сили та засоби – готові. Виборча кампанія – активна. Нам вдається забезпечувати законність, тож ситуація – контрольована і наразі резонансних порушень не зафіксували», – зазначає Сергій Козак.
Начальник управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській області Володимир Солоненко додає, що станом на 10:30 ранку 9 липня зафіксували 53 повідомлення про незаконні дії, пов’язані із передвиборчим процесом. За цим фактом встигли скласти 15 адмінпротоколів, 13 з них – за виготовлення або розповсюдження агітаційних матеріалів без відомостей. Солоненко зазначає, що на сьогоднішній ранок усі матеріали направили до суддів за територіальною відповідністю. У свою чергу, заступник начальника СУ ГУНП у Волинській області Іван Поторась констатував, що, на відміну від виборів попередніх років, жодного кримінального правопорушення, пов'язаного із передвиборчим процесом, наразі не зафіксували. Слідче управління також залучатиме додаткові сили на цей період.
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