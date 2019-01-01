Усіх – з відпусток і на «посилений режим»: як поліція Волині готується до виборів

Із 15 липня усі підрозділи правоохоронців Волині переходять на посилений режим несення служби і будуть відкликані із відпусток у зв’язку із активною підготовкою до позачергових парламентських виборів.Про це 9 липня повідомив виконувач повноважень начальника ГУНП у Волинській областіпід час брифінгу.Сергій Козак переконує, що після виборів президента України і нетривалої паузи весь колектив активно включився у роботу із забезпечення порядку перед і на виборах до парламенту, а на 21 липня – дату проведення самих виборів – в ГУНП сформують резерви із підрозділів поліції особливого призначення у разі спроб дестабілізувати ситуацію. Підрозділи будуть знаходитися у 6 населених пунктах з метою оперативного реагування. Ймовірність повідомлень про замінування також передбачають, тож створять 5 окремих груп вибухотехніків.«Сили та засоби – готові. Виборча кампанія – активна. Нам вдається забезпечувати законність, тож ситуація – контрольована і наразі резонансних порушень не зафіксували», – зазначає Сергій Козак.Начальник управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській областідодає, що станом на 10:30 ранку 9 липня зафіксували 53 повідомлення про незаконні дії, пов’язані із передвиборчим процесом. За цим фактом встигли скласти 15 адмінпротоколів, 13 з них – за виготовлення або розповсюдження агітаційних матеріалів без відомостей. Солоненко зазначає, що на сьогоднішній ранок усі матеріали направили до суддів за територіальною відповідністю. У свою чергу, заступник начальника СУ ГУНП у Волинській областіконстатував, що, на відміну від виборів попередніх років, жодного кримінального правопорушення, пов'язаного із передвиборчим процесом, наразі не зафіксували. Слідче управління також залучатиме додаткові сили на цей період.