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«Супернова» пропонує вигідні пропозиції для покупців: розсторочка на 4 роки.* ВІДЕО

«Супернова» пропонує вигідні пропозиції для покупців: розсторочка на 4 роки.* ВІДЕО
Житловий комплекс «Супернова», який в Луцьку зводить будівельна компанія «Інвестор» в районі вулиць Львівської та Потебні, пропонує покупцям надзвичайні умови купівлі квартир у розстрочку, а саме можливість відтермінування на 4 роки!

Про це повідомляє Перший.

Відомо, загалом у цьому житловому комплексі заплановали 8 будинків, проте лише один із них – на кілька під’їздів.

Які умови супервідтермінування?

У «великому» будинку буде шість під’їздів, на кожному поверсі – по 5 квартир.

Повідомляють, залежно від того, в якому під’їзді купувати житло, є можливість відтермінування платежів від двох до чотирьох років:

1-2 секції: відтермінування – до червня 2021 року, ціна – від 15 000 гривень
3-4 секції: відтермінування – до червня 2022 року, ціна – від 15 000 гривень
5-6 секції: відтермінування – до червня 2023 року, ціна – 17 000 гривень

Наприклад, якщо покупця цікавить двокімнатна квартира площею 62,72 м2 з максимально можливим відтермінування. Тобто – це буде квартира у 5 чи 6 секціях. Перший внесок 30 % складе $12 300. Далі щомісяця до червня 2023 року доведеться сплачувати по 15 880 гривень (або $610).

Крім цього є цікаві акційні пропозиції. Наприклад, перші 10 двокімнатних квартир у «Суперновій» при повній оплаті продають за вартістю квадрата – 15 000 гривень, при розтермінуванні і першому внеску 30 % – 16 000 гривень.
«Супернова» пропонує вигідні пропозиції для покупців: розсторочка на 4 роки.* ВІДЕО
«Супернова» пропонує вигідні пропозиції для покупців: розсторочка на 4 роки.* ВІДЕО
«Супернова» пропонує вигідні пропозиції для покупців: розсторочка на 4 роки.* ВІДЕО

Чим особливий «великий» будинок?

«Великий» будинок унікальний не лише формою. Тут вперше у «Суперновій» з’являться трикімнатні квартири.

У «великому» будинку заплановані квартири розмірами:

однокімнатні: 40,98 м2; 41,62 м2; 44,19 м2; 45,64 м2
двокімнатні: 62,72 м2; 63,87 м2; 68,83 м2
трикімнатні: 76,13 м2; 76,13 м2; 82,05 м2
«Супернова» пропонує вигідні пропозиції для покупців: розсторочка на 4 роки.* ВІДЕО
«Супернова» пропонує вигідні пропозиції для покупців: розсторочка на 4 роки.* ВІДЕО
«Супернова» пропонує вигідні пропозиції для покупців: розсторочка на 4 роки.* ВІДЕО
«Супернова» пропонує вигідні пропозиції для покупців: розсторочка на 4 роки.* ВІДЕО
«Супернова» пропонує вигідні пропозиції для покупців: розсторочка на 4 роки.* ВІДЕО

В усіх квартирах «Супернової» – стіни із чистовою стяжкою та штукатуркою, автономне опалення (двоконтурні газові котли), «тепла» підлога на кухні та в ванній кімнаті, якісні вікна і вхідні двері.

Зазначають, мешканці «Супернової» уже мають можливість щодня милуватися неймовірними сходами та заходами сонця. Хочете перевірити, чи справді це особлива краса?



За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:
Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в; вул. Цегельна, 28

Сайт: www.investor.lutsk.ua

Facebook: facebook.com/investorlutsk

Instagram: bud.investor

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Теги: "Супернова", відтермінування, новий житловий комплекс, вигідні пропозиції
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