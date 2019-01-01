«Супернова» пропонує вигідні пропозиції для покупців: розсторочка на 4 роки.* ВІДЕО

«Супернова», який в Луцьку зводить будівельна компанія «Інвестор» в районі вулиць Львівської та Потебні, пропонує покупцям надзвичайні умови купівлі квартир у розстрочку, а саме можливість відтермінування на 4 роки!



Про це повідомляє



Відомо, загалом у цьому житловому комплексі заплановали 8 будинків, проте лише один із них – на кілька під’їздів.



Які умови супервідтермінування?



У «великому» будинку буде шість під’їздів, на кожному поверсі – по 5 квартир.



Повідомляють, залежно від того, в якому під’їзді купувати житло, є можливість відтермінування платежів від двох до чотирьох років:



1-2 секції: відтермінування – до червня 2021 року, ціна – від 15 000 гривень

3-4 секції: відтермінування – до червня 2022 року, ціна – від 15 000 гривень

5-6 секції: відтермінування – до червня 2023 року, ціна – 17 000 гривень



Наприклад, якщо покупця цікавить двокімнатна квартира площею 62,72 м2 з максимально можливим відтермінування. Тобто – це буде квартира у 5 чи 6 секціях. Перший внесок 30 % складе $12 300. Далі щомісяця до червня 2023 року доведеться сплачувати по 15 880 гривень (або $610).



Крім цього є цікаві акційні пропозиції. Наприклад, перші 10 двокімнатних квартир у «Суперновій» при повній оплаті продають за вартістю квадрата – 15 000 гривень, при розтермінуванні і першому внеску 30 % – 16 000 гривень.



Чим особливий «великий» будинок?



«Великий» будинок унікальний не лише формою. Тут вперше у «Суперновій» з’являться трикімнатні квартири.



У «великому» будинку заплановані квартири розмірами:



однокімнатні: 40,98 м2; 41,62 м2; 44,19 м2; 45,64 м2

двокімнатні: 62,72 м2; 63,87 м2; 68,83 м2

трикімнатні: 76,13 м2; 76,13 м2; 82,05 м2



В усіх квартирах «Супернової» – стіни із чистовою стяжкою та штукатуркою, автономне опалення (двоконтурні газові котли), «тепла» підлога на кухні та в ванній кімнаті, якісні вікна і вхідні двері.



Зазначають, мешканці «Супернової» уже мають можливість щодня милуватися неймовірними сходами та заходами сонця. Хочете перевірити, чи справді це особлива краса?







За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:

Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в; вул. Цегельна, 28



Сайт: www.investor.lutsk.ua



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