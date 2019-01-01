Переломи та укуси тварин: скільки пацієнтів відвідали луцьку лікарню на вихідних
Сьогодні, 13:16
Розповіли, скільки пацієнтів звернулося за медичною допомогою до Луцької міської клінічної лікарні за 5-8 липня.
Про це йдеться на сторінці лікарні у Facebook.
Зазначають, що до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 79 пацієнтів.
У травмпункт звернулося 100 травмованих, з них - 17 з переломами. 6 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 4-х покусали тварини. 11 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час.
В операційному блоці виконали 40 оперативних втручань.
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Про це йдеться на сторінці лікарні у Facebook.
Зазначають, що до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 79 пацієнтів.
У травмпункт звернулося 100 травмованих, з них - 17 з переломами. 6 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 4-х покусали тварини. 11 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час.
В операційному блоці виконали 40 оперативних втручань.
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Сьогодні, 13:16