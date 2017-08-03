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Лучани здобули «срібло» на вокальному конкурсі в Болгарії

Лучани здобули «срібло» на вокальному конкурсі в Болгарії
У Болгарії нещодавно відбувся міжнародний вокальний конкурс «Слов’янський вінець», з якого дитячий колектив "Волинські забавлянки" привезли "срібло".

На фестивалі пролунало майже чотири десятки композицій у виконанні дитячих колективів з усієї Європи, повідомляє Волинь Нова.

Волинь представляв колектив «Волинські забавлянки» Луцької музичної школи №2 під керівництвом викладача Оксани Годлевської.

Зазначають, її вихованці вже не вперше беруть участь у подібних заходах. Тож досвідчений педагог знає, чим привабити і багатонаціональну публіку, і вимогливе міжнародне журі.

Повідомляють, волиняни цього разу представили фольклорну композицію «Дай нам, Боже, в добрий час». Вона поєднує у собі автентичні пісні нашого краю, зібрані та розшифровані пані Оксаною.

Праця вчителя та старання дітей не були марними: «Волинські забавлянки» отримали диплом другого ступеня та кубок фестивалю.

Як нагороду дітям за гарний виступ організатори поїздки забезпечили дітям та батькам, які супроводжували їх у поїздці, цікаве дозвілля. Вони відвідали Варну, Золоті Піски, вдосталь поніжилися у хвилях Чорного моря і на все літо запаслися гарним настроєм та натхненням на подальші співочі перемоги.


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Теги: Волинь, дитячий колектив, срібло, міжнародний колектив
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