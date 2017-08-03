Лучани здобули «срібло» на вокальному конкурсі в Болгарії
Сьогодні, 20:50
У Болгарії нещодавно відбувся міжнародний вокальний конкурс «Слов’янський вінець», з якого дитячий колектив "Волинські забавлянки" привезли "срібло".
На фестивалі пролунало майже чотири десятки композицій у виконанні дитячих колективів з усієї Європи, повідомляє Волинь Нова.
Волинь представляв колектив «Волинські забавлянки» Луцької музичної школи №2 під керівництвом викладача Оксани Годлевської.
Зазначають, її вихованці вже не вперше беруть участь у подібних заходах. Тож досвідчений педагог знає, чим привабити і багатонаціональну публіку, і вимогливе міжнародне журі.
Повідомляють, волиняни цього разу представили фольклорну композицію «Дай нам, Боже, в добрий час». Вона поєднує у собі автентичні пісні нашого краю, зібрані та розшифровані пані Оксаною.
Праця вчителя та старання дітей не були марними: «Волинські забавлянки» отримали диплом другого ступеня та кубок фестивалю.
Як нагороду дітям за гарний виступ організатори поїздки забезпечили дітям та батькам, які супроводжували їх у поїздці, цікаве дозвілля. Вони відвідали Варну, Золоті Піски, вдосталь поніжилися у хвилях Чорного моря і на все літо запаслися гарним настроєм та натхненням на подальші співочі перемоги.
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На фестивалі пролунало майже чотири десятки композицій у виконанні дитячих колективів з усієї Європи, повідомляє Волинь Нова.
Волинь представляв колектив «Волинські забавлянки» Луцької музичної школи №2 під керівництвом викладача Оксани Годлевської.
Зазначають, її вихованці вже не вперше беруть участь у подібних заходах. Тож досвідчений педагог знає, чим привабити і багатонаціональну публіку, і вимогливе міжнародне журі.
Повідомляють, волиняни цього разу представили фольклорну композицію «Дай нам, Боже, в добрий час». Вона поєднує у собі автентичні пісні нашого краю, зібрані та розшифровані пані Оксаною.
Праця вчителя та старання дітей не були марними: «Волинські забавлянки» отримали диплом другого ступеня та кубок фестивалю.
Як нагороду дітям за гарний виступ організатори поїздки забезпечили дітям та батькам, які супроводжували їх у поїздці, цікаве дозвілля. Вони відвідали Варну, Золоті Піски, вдосталь поніжилися у хвилях Чорного моря і на все літо запаслися гарним настроєм та натхненням на подальші співочі перемоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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