Лучани здобули «срібло» на вокальному конкурсі в Болгарії





На фестивалі пролунало майже чотири десятки композицій у виконанні дитячих колективів з усієї Європи, повідомляє



Волинь представляв колектив «Волинські забавлянки» Луцької музичної школи №2 під керівництвом викладача Оксани Годлевської.



Зазначають, її вихованці вже не вперше беруть участь у подібних заходах. Тож досвідчений педагог знає, чим привабити і багатонаціональну публіку, і вимогливе міжнародне журі.



Повідомляють, волиняни цього разу представили фольклорну композицію «Дай нам, Боже, в добрий час». Вона поєднує у собі автентичні пісні нашого краю, зібрані та розшифровані пані Оксаною.



Праця вчителя та старання дітей не були марними: «Волинські забавлянки» отримали диплом другого ступеня та кубок фестивалю.



Як нагороду дітям за гарний виступ організатори поїздки забезпечили дітям та батькам, які супроводжували їх у поїздці, цікаве дозвілля. Вони відвідали Варну, Золоті Піски, вдосталь поніжилися у хвилях Чорного моря і на все літо запаслися гарним настроєм та натхненням на подальші співочі перемоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Болгарії нещодавно відбувся міжнародний вокальний конкурс «Слов’янський вінець», з якого дитячий колектив "Волинські забавлянки" привезли "срібло".На фестивалі пролунало майже чотири десятки композицій у виконанні дитячих колективів з усієї Європи, повідомляє Волинь Нова Волинь представляв колектив «Волинські забавлянки» Луцької музичної школи №2 під керівництвом викладачаЗазначають, її вихованці вже не вперше беруть участь у подібних заходах. Тож досвідчений педагог знає, чим привабити і багатонаціональну публіку, і вимогливе міжнародне журі.Повідомляють, волиняни цього разу представили фольклорну композицію «Дай нам, Боже, в добрий час». Вона поєднує у собі автентичні пісні нашого краю, зібрані та розшифровані пані Оксаною.Праця вчителя та старання дітей не були марними: «Волинські забавлянки» отримали диплом другого ступеня та кубок фестивалю.Як нагороду дітям за гарний виступ організатори поїздки забезпечили дітям та батькам, які супроводжували їх у поїздці, цікаве дозвілля. Вони відвідали Варну, Золоті Піски, вдосталь поніжилися у хвилях Чорного моря і на все літо запаслися гарним настроєм та натхненням на подальші співочі перемоги.

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