У місті на Волині розтрощили магазин та дві автівки підприємців
Сьогодні, 14:11
У Нововолинську в ніч на 7-ме липня розтрощили магазин дитячих товарів та жіночого одягу, а ніч потому розбили автівки.
Загалом злочинці вчинили три напади. Приблизно тиждень тому пошкодили жалюзі вікон, а 7-го липня потрощили ролети, вікна та вхідні двері. Пошкодили також фасад магазину, - пише Буг.
Сьогодні, в ніч на 9-те липня, приблизно в той самий час люди в капюшонах розбили два автомобілі, що належать підприємцям. Машини були припарковані в дворах будинків різних вулиць. Потрощили усі вікна, фари та кузови автівок.
По даним подіям були відповідні звернення в поліцію. Сума збитків встановлюється.
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Загалом злочинці вчинили три напади. Приблизно тиждень тому пошкодили жалюзі вікон, а 7-го липня потрощили ролети, вікна та вхідні двері. Пошкодили також фасад магазину, - пише Буг.
Сьогодні, в ніч на 9-те липня, приблизно в той самий час люди в капюшонах розбили два автомобілі, що належать підприємцям. Машини були припарковані в дворах будинків різних вулиць. Потрощили усі вікна, фари та кузови автівок.
По даним подіям були відповідні звернення в поліцію. Сума збитків встановлюється.
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