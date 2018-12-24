У місті на Волині розтрощили магазин та дві автівки підприємців





Загалом злочинці вчинили три напади. Приблизно тиждень тому пошкодили жалюзі вікон, а 7-го липня потрощили ролети, вікна та вхідні двері. Пошкодили також фасад магазину, - пише



Сьогодні, в ніч на 9-те липня, приблизно в той самий час люди в капюшонах розбили два автомобілі, що належать підприємцям. Машини були припарковані в дворах будинків різних вулиць. Потрощили усі вікна, фари та кузови автівок.



По даним подіям були відповідні звернення в поліцію. Сума збитків встановлюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську в ніч на 7-ме липня розтрощили магазин дитячих товарів та жіночого одягу, а ніч потому розбили автівки.Загалом злочинці вчинили три напади. Приблизно тиждень тому пошкодили жалюзі вікон, а 7-го липня потрощили ролети, вікна та вхідні двері. Пошкодили також фасад магазину, - пише Буг Сьогодні, в ніч на 9-те липня, приблизно в той самий час люди в капюшонах розбили два автомобілі, що належать підприємцям. Машини були припарковані в дворах будинків різних вулиць. Потрощили усі вікна, фари та кузови автівок.По даним подіям були відповідні звернення в поліцію. Сума збитків встановлюється.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію