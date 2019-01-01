У волинському селі на городі знайшли незаконні посіви маку





Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, повідомляє



Встановили, що 2 липня в селі Доротище Ковельського району на одній з присадибних ділянок поліція вилучила незаконний посів рослин, зовні схожих на рослини снодійного маку в кількості 140 штук.



За цим фактом поліція відкрила кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 310 КК України (Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель), що карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.



Суд призначив експертизу вилучених зразків рослин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Доротище Ковельського району на присадибній ділянці поліцейські виявили незаконні посіви маку.Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, повідомляє Район.Ковель Встановили, що 2 липня в селі Доротище Ковельського району на одній з присадибних ділянок поліція вилучила незаконний посів рослин, зовні схожих на рослини снодійного маку в кількості 140 штук.За цим фактом поліція відкрила кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 310 КК України (Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель), що карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.Суд призначив експертизу вилучених зразків рослин.

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