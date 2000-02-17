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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 липня

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 липня
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:


Володимир-Волинський район


1.9:00-17:00

Школа

с. Селець, вул.:Шкільна, Молодіжна

2.

ТП-78, Л-5

9:00-17:00

Магазин «Продукти» і «Дім молитви» вул. Шухевича

м. Володимир.-Волинський, вул.: Шухевича 89-145, 82-128, Шахтарська 11-19, 14-22, Речинського

Горохівський район

Інформацію не надано.


Іваничівський район


1. 9:30 – 16:30.

с.Низкиничі вул.1-Травня 27-40

2. 9:30 - 17-00.

Школа, дитсадок, магазин ФОП Ковальчук

с.Завидів вул.Центральна 51-86, ,


Камінь-Каширський район


1.

ПЛ-0,4кВ Л-.3, Л-5 КТП-346

09:30 – 17:00

Сільська рада, Церква.

с.Полиці, вул..Садова, вул.. Лісна, вул.. Незалежності, вул.. Сосногруд.

2.

ПЛ-10кВ Л-01-01 (ТП-143, 147, 378)

10:00 – 17:00

С.В.Обзир: Поштове відділення.
С.Надрічне: ПП Марчук Р.М.

с.В.Обзир, вул.. М.Борищук, вул.. Партизанська, с.Надрічне,


Ківерцівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.


Ковельський район


1. 9:00-17:00

ФГ "Аюлен"
Ковельське МТМО ФАП

с.Грушівка


Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано.

місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано.

Луцький район


1.

КТП-255

09:30-17:00

Школа, Полонківське споживче товариство.

с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.

2.

КТП-235

09:30-17:00

ФОП Артамонова Тетяна Ростиславівна, Водобашня.

с. В.Омеляник вул. Будівельна.


Любомльський та Шацький райони

Вимкнень споживачів не заплановано.


Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.


Маневицький район


1. 11:00-17:00

ФО Берута Любов Василівна (льоносклад).

с. Копилля.

2

ПЛ-0,4 кВ від КТП-412

10:00-17:00

с. Комарово

місто Нововолинськ


1. 09:00 – 17:00

м.Нововолинськ
вул.Толстого
вул.А.Кримського, 76-80

2. 09:00 – 17:00

м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 29-47, 58-88
пров.Південний
І провулок, 3-15, 2-22
ІІ провулок, 1-17, 4-14
вул.Л.Толстого, 22


Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.


Рожищенський район

1. 9:00-17:00

с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення

с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова

2. 9:00-17:00

с.Іванчиці

с.Іванчиці, вул. Степова, Весела

3. 9:00-17:00

смт.Дубище автомайстерня, виробнича база

4. 9:00-17:00

м.Рожище, вул. Курбаса

5. 9:00-17:00

м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп

м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна

6

ПЛ-10кВ Л34-06

9:00-17:00

с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада

с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова

7. 9:00-17:00

с.Підліски

8


9:00-17:00

с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП

с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова

9

ПЛ-0,4 кВ від КТП-313

9:00-17:00

с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи

с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня

10

ПЛ-0,4 кВ від КТП-47

9:00-17:00

с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП

с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова

11

ПЛ-0,4 кВ від КТП-176

9:00-17:00

с.Яблунівка

с.Яблунівка

12

ПЛ-0,4 кВ від КТП-325

9:00-17:00

с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб

с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру

13

КТП-383

9:00-17:00

с.Літогоще дитячий садок, станція зв’язку, артсвердловина дит. садка

с.Літогоща, вул.Новоселів, буд.1-11, 2-16

14

ПЛ-10кВ Л34-03

9:00-17:00

с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж

с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж

15

ПЛ-10кВ Л34-06

9:00-17:00

с.Немир, Раймісто

с.Немир, Раймісто


Старовижівський район


1. 10:00 - 17:00

с. Смідин
вул Жовтнева,Незалежності Молодіжна


Турійський район



1. 09:30-16:30

ПАТ «Волиньгаз» - ГРП, ФОП Козачук В.І. – магазин, Святопреображенська церква , Турійська с/р – клуб, РСТ- мінімаркет, кафе «Замок», ФОП Фірчук Р.В. – торговий павільйон, ВО Турійська РДА – школа №3,котельня, майстерня, насосна,столова, Турійська с/р – дитсадок «Дзвіночок», Автомістечко – кафе, ФОП Орищук В.П. – торговий павільйон, ФОП Матеюк С.П. – цех з/б виробів, ФОП Данелюк Р.М. – промбаза, ФОП Дяк С.В – торговий павільйон, ТзОВ «Тейлор Холд » - АЗС

смт Турійськ вул.Левадна , Стуса, Вереснева, Козацька ,Озерна, Троця, Вишнева, Торгова, Ветеринарна , Багата, Волі,Садова, Підрічна,Ранкова,Приозерна, Миру, Мисливська, Нова, Надрічна, Сільськогосподарська , Набережна , Лесі Українки, Ковель

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Теги: відключення, світло, Волинь
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