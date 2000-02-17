Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1.9:00-17:00
Школа
с. Селець, вул.:Шкільна, Молодіжна
2.
ТП-78, Л-5
9:00-17:00
Магазин «Продукти» і «Дім молитви» вул. Шухевича
м. Володимир.-Волинський, вул.: Шухевича 89-145, 82-128, Шахтарська 11-19, 14-22, Речинського
Горохівський район
Інформацію не надано.
Іваничівський район
1. 9:30 – 16:30.
с.Низкиничі вул.1-Травня 27-40
2. 9:30 - 17-00.
Школа, дитсадок, магазин ФОП Ковальчук
с.Завидів вул.Центральна 51-86, ,
Камінь-Каширський район
1.
ПЛ-0,4кВ Л-.3, Л-5 КТП-346
09:30 – 17:00
Сільська рада, Церква.
с.Полиці, вул..Садова, вул.. Лісна, вул.. Незалежності, вул.. Сосногруд.
2.
ПЛ-10кВ Л-01-01 (ТП-143, 147, 378)
10:00 – 17:00
С.В.Обзир: Поштове відділення.
С.Надрічне: ПП Марчук Р.М.
с.В.Обзир, вул.. М.Борищук, вул.. Партизанська, с.Надрічне,
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФГ "Аюлен"
Ковельське МТМО ФАП
с.Грушівка
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1.
КТП-255
09:30-17:00
Школа, Полонківське споживче товариство.
с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.
2.
КТП-235
09:30-17:00
ФОП Артамонова Тетяна Ростиславівна, Водобашня.
с. В.Омеляник вул. Будівельна.
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
1. 11:00-17:00
ФО Берута Любов Василівна (льоносклад).
с. Копилля.
2
ПЛ-0,4 кВ від КТП-412
10:00-17:00
с. Комарово
місто Нововолинськ
1. 09:00 – 17:00
м.Нововолинськ
вул.Толстого
вул.А.Кримського, 76-80
2. 09:00 – 17:00
м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 29-47, 58-88
пров.Південний
І провулок, 3-15, 2-22
ІІ провулок, 1-17, 4-14
вул.Л.Толстого, 22
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення
с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2. 9:00-17:00
с.Іванчиці
с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3. 9:00-17:00
смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. 9:00-17:00
м.Рожище, вул. Курбаса
5. 9:00-17:00
м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп
м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6
ПЛ-10кВ Л34-06
9:00-17:00
с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада
с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7. 9:00-17:00
с.Підліски
8
9:00-17:00
с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП
с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
9
ПЛ-0,4 кВ від КТП-313
9:00-17:00
с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи
с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10
ПЛ-0,4 кВ від КТП-47
9:00-17:00
с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП
с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11
ПЛ-0,4 кВ від КТП-176
9:00-17:00
с.Яблунівка
с.Яблунівка
12
ПЛ-0,4 кВ від КТП-325
9:00-17:00
с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб
с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13
КТП-383
9:00-17:00
с.Літогоще дитячий садок, станція зв’язку, артсвердловина дит. садка
с.Літогоща, вул.Новоселів, буд.1-11, 2-16
14
ПЛ-10кВ Л34-03
9:00-17:00
с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
15
ПЛ-10кВ Л34-06
9:00-17:00
с.Немир, Раймісто
с.Немир, Раймісто
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00
с. Смідин
вул Жовтнева,Незалежності Молодіжна
Турійський район
1. 09:30-16:30
ПАТ «Волиньгаз» - ГРП, ФОП Козачук В.І. – магазин, Святопреображенська церква , Турійська с/р – клуб, РСТ- мінімаркет, кафе «Замок», ФОП Фірчук Р.В. – торговий павільйон, ВО Турійська РДА – школа №3,котельня, майстерня, насосна,столова, Турійська с/р – дитсадок «Дзвіночок», Автомістечко – кафе, ФОП Орищук В.П. – торговий павільйон, ФОП Матеюк С.П. – цех з/б виробів, ФОП Данелюк Р.М. – промбаза, ФОП Дяк С.В – торговий павільйон, ТзОВ «Тейлор Холд » - АЗС
смт Турійськ вул.Левадна , Стуса, Вереснева, Козацька ,Озерна, Троця, Вишнева, Торгова, Ветеринарна , Багата, Волі,Садова, Підрічна,Ранкова,Приозерна, Миру, Мисливська, Нова, Надрічна, Сільськогосподарська , Набережна , Лесі Українки, Ковель
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Володимир-Волинський район
1.9:00-17:00
Школа
с. Селець, вул.:Шкільна, Молодіжна
2.
ТП-78, Л-5
9:00-17:00
Магазин «Продукти» і «Дім молитви» вул. Шухевича
м. Володимир.-Волинський, вул.: Шухевича 89-145, 82-128, Шахтарська 11-19, 14-22, Речинського
Горохівський район
Інформацію не надано.
Іваничівський район
1. 9:30 – 16:30.
с.Низкиничі вул.1-Травня 27-40
2. 9:30 - 17-00.
Школа, дитсадок, магазин ФОП Ковальчук
с.Завидів вул.Центральна 51-86, ,
Камінь-Каширський район
1.
ПЛ-0,4кВ Л-.3, Л-5 КТП-346
09:30 – 17:00
Сільська рада, Церква.
с.Полиці, вул..Садова, вул.. Лісна, вул.. Незалежності, вул.. Сосногруд.
2.
ПЛ-10кВ Л-01-01 (ТП-143, 147, 378)
10:00 – 17:00
С.В.Обзир: Поштове відділення.
С.Надрічне: ПП Марчук Р.М.
с.В.Обзир, вул.. М.Борищук, вул.. Партизанська, с.Надрічне,
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФГ "Аюлен"
Ковельське МТМО ФАП
с.Грушівка
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1.
КТП-255
09:30-17:00
Школа, Полонківське споживче товариство.
с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.
2.
КТП-235
09:30-17:00
ФОП Артамонова Тетяна Ростиславівна, Водобашня.
с. В.Омеляник вул. Будівельна.
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
1. 11:00-17:00
ФО Берута Любов Василівна (льоносклад).
с. Копилля.
2
ПЛ-0,4 кВ від КТП-412
10:00-17:00
с. Комарово
місто Нововолинськ
1. 09:00 – 17:00
м.Нововолинськ
вул.Толстого
вул.А.Кримського, 76-80
2. 09:00 – 17:00
м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 29-47, 58-88
пров.Південний
І провулок, 3-15, 2-22
ІІ провулок, 1-17, 4-14
вул.Л.Толстого, 22
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення
с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2. 9:00-17:00
с.Іванчиці
с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3. 9:00-17:00
смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. 9:00-17:00
м.Рожище, вул. Курбаса
5. 9:00-17:00
м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп
м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6
ПЛ-10кВ Л34-06
9:00-17:00
с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада
с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7. 9:00-17:00
с.Підліски
8
9:00-17:00
с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП
с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
9
ПЛ-0,4 кВ від КТП-313
9:00-17:00
с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи
с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10
ПЛ-0,4 кВ від КТП-47
9:00-17:00
с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП
с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11
ПЛ-0,4 кВ від КТП-176
9:00-17:00
с.Яблунівка
с.Яблунівка
12
ПЛ-0,4 кВ від КТП-325
9:00-17:00
с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб
с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13
КТП-383
9:00-17:00
с.Літогоще дитячий садок, станція зв’язку, артсвердловина дит. садка
с.Літогоща, вул.Новоселів, буд.1-11, 2-16
14
ПЛ-10кВ Л34-03
9:00-17:00
с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
15
ПЛ-10кВ Л34-06
9:00-17:00
с.Немир, Раймісто
с.Немир, Раймісто
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00
с. Смідин
вул Жовтнева,Незалежності Молодіжна
Турійський район
1. 09:30-16:30
ПАТ «Волиньгаз» - ГРП, ФОП Козачук В.І. – магазин, Святопреображенська церква , Турійська с/р – клуб, РСТ- мінімаркет, кафе «Замок», ФОП Фірчук Р.В. – торговий павільйон, ВО Турійська РДА – школа №3,котельня, майстерня, насосна,столова, Турійська с/р – дитсадок «Дзвіночок», Автомістечко – кафе, ФОП Орищук В.П. – торговий павільйон, ФОП Матеюк С.П. – цех з/б виробів, ФОП Данелюк Р.М. – промбаза, ФОП Дяк С.В – торговий павільйон, ТзОВ «Тейлор Холд » - АЗС
смт Турійськ вул.Левадна , Стуса, Вереснева, Козацька ,Озерна, Троця, Вишнева, Торгова, Ветеринарна , Багата, Волі,Садова, Підрічна,Ранкова,Приозерна, Миру, Мисливська, Нова, Надрічна, Сільськогосподарська , Набережна , Лесі Українки, Ковель
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Через укус комара в тілі жінки поселився паразит
Сьогодні, 19:17
Зеленський призначив своїм радником футуролога
Сьогодні, 19:03
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 липня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку цьогоріч горе-забудовників оштрафували на 145 тисяч
Сьогодні, 18:19