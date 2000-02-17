Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 липня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1.9:00-17:00Школас. Селець, вул.:Шкільна, Молодіжна2.ТП-78, Л-59:00-17:00Магазин «Продукти» і «Дім молитви» вул. Шухевичам. Володимир.-Волинський, вул.: Шухевича 89-145, 82-128, Шахтарська 11-19, 14-22, РечинськогоІнформацію не надано.1. 9:30 – 16:30.с.Низкиничі вул.1-Травня 27-402. 9:30 - 17-00.Школа, дитсадок, магазин ФОП Ковальчукс.Завидів вул.Центральна 51-86, ,1.ПЛ-0,4кВ Л-.3, Л-5 КТП-34609:30 – 17:00Сільська рада, Церква.с.Полиці, вул..Садова, вул.. Лісна, вул.. Незалежності, вул.. Сосногруд.2.ПЛ-10кВ Л-01-01 (ТП-143, 147, 378)10:00 – 17:00С.В.Обзир: Поштове відділення.С.Надрічне: ПП Марчук Р.М.с.В.Обзир, вул.. М.Борищук, вул.. Партизанська, с.Надрічне,Вимкнень споживачів не заплановано.1. 9:00-17:00ФГ "Аюлен"Ковельське МТМО ФАПс.ГрушівкаВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1.КТП-25509:30-17:00Школа, Полонківське споживче товариство.с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.2.КТП-23509:30-17:00ФОП Артамонова Тетяна Ростиславівна, Водобашня.с. В.Омеляник вул. Будівельна.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 11:00-17:00ФО Берута Любов Василівна (льоносклад).с. Копилля.ПЛ-0,4 кВ від КТП-41210:00-17:00с. Комарово1. 09:00 – 17:00м.Нововолинськвул.Толстоговул.А.Кримського, 76-802. 09:00 – 17:00м.Нововолинськвул.Маяковського, 29-47, 58-88пров.ПівденнийІ провулок, 3-15, 2-22ІІ провулок, 1-17, 4-14вул.Л.Толстого, 22Вимкнень споживачів не заплановано.1. 9:00-17:00с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщенняс.Іванчиці, вул. Центральна, Степова2. 9:00-17:00с.Іванчиціс.Іванчиці, вул. Степова, Весела3. 9:00-17:00смт.Дубище автомайстерня, виробнича база4. 9:00-17:00м.Рожище, вул. Курбаса5. 9:00-17:00м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄпм.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, ГагарінаПЛ-10кВ Л34-069:00-17:00с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригадас.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова7. 9:00-17:00с.Підліски9:00-17:00с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАПс.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, ЛісоваПЛ-0,4 кВ від КТП-3139:00-17:00с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школис.Луків, вул.Привітна, 8 Березня10ПЛ-0,4 кВ від КТП-479:00-17:00с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАПс.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова11ПЛ-0,4 кВ від КТП-1769:00-17:00с.Яблунівкас.Яблунівка12ПЛ-0,4 кВ від КТП-3259:00-17:00с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клубс.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру13КТП-3839:00-17:00с.Літогоще дитячий садок, станція зв’язку, артсвердловина дит. садкас.Літогоща, вул.Новоселів, буд.1-11, 2-1614ПЛ-10кВ Л34-039:00-17:00с.Щурин, Ясеніка, Вітоніжс.Щурин, Ясеніка, Вітоніж15ПЛ-10кВ Л34-069:00-17:00с.Немир, Раймістос.Немир, Раймісто1. 10:00 - 17:00с. Смідинвул Жовтнева,Незалежності Молодіжна1. 09:30-16:30ПАТ «Волиньгаз» - ГРП, ФОП Козачук В.І. – магазин, Святопреображенська церква , Турійська с/р – клуб, РСТ- мінімаркет, кафе «Замок», ФОП Фірчук Р.В. – торговий павільйон, ВО Турійська РДА – школа №3,котельня, майстерня, насосна,столова, Турійська с/р – дитсадок «Дзвіночок», Автомістечко – кафе, ФОП Орищук В.П. – торговий павільйон, ФОП Матеюк С.П. – цех з/б виробів, ФОП Данелюк Р.М. – промбаза, ФОП Дяк С.В – торговий павільйон, ТзОВ «Тейлор Холд » - АЗСсмт Турійськ вул.Левадна , Стуса, Вереснева, Козацька ,Озерна, Троця, Вишнева, Торгова, Ветеринарна , Багата, Волі,Садова, Підрічна,Ранкова,Приозерна, Миру, Мисливська, Нова, Надрічна, Сільськогосподарська , Набережна , Лесі Українки, Ковель