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На Світязі зловили двох браконьєрів, які ловили рибу сіткою. ФОТО

На Світязі зловили двох браконьєрів, які ловили рибу сіткою. ФОТО
У період з 1 по 7 липня 2019 року Волинський рибоохоронний патруль задокументував 16 порушень природоохоронного законодавства.

Про це повідомили у прес-службі установи.

Так, склали п’ять протоколів за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП), п’ять – за грубі порушення (ч. 4 ст. 85 КУпАП), три – за незаконний збут водних біоресурсів (ст. 88-1 КУпАП) та один – за продаж заборонених знарядь лову (ч. 1 ст. 85-1 КУпАП). Крім того, оформили два акти виявлення та вилучення безхазяйного майна.

«Збитки, завдані рибному господарству, склали 987 грн. В ході проведених заходів інспектори вилучили 5 кг водних біоресурсів. Також конфіскували 6 од. заборонених знарядь лову та ще 20 од. – за актами безхазяйного майна», – повідомив керівник рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Для прикладу, 5 липня патруль здійснив рибоохоронний рейд на території Шацького природного парку. Так, на озері Світязь (заплава Лука) та поблизу с. Світязь Шацького району Волинської області зафіксували двох порушників, які здійснювали незаконний вилов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову. За допомогою трьох риболовецьких сіток порушники виловили таку кількість риби: плоскирка – 4 екз., краснопірка – 2 екз., окунь – 1 екз. Збитки, завдані рибним запасам України, склали 987 грн.

На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районного суду для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.

Довідково:

В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби – прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

На Світязі зловили двох браконьєрів, які ловили рибу сіткою. ФОТО
На Світязі зловили двох браконьєрів, які ловили рибу сіткою. ФОТО
На Світязі зловили двох браконьєрів, які ловили рибу сіткою. ФОТО

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Теги: риба, Волинь, браконьєр, порушення
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