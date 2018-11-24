Оригінальні прикраси з бісеру і каміння: як на Волині переселенка організувала бізнес. ФОТО

Вероніка Каюда виготовляє незвичні прикраси. Брошки, сережки та браслети – усе з бісеру й каміння. Дівчина приїхала на Волинь з Лисичанська Луганської області.



Тут влаштувалася на роботу і розпочала нове життя разом з чоловіком, йдеться на сторінках газети



«Хотіла мати незвичні прикраси. Такі, яких не було б ні у кого. Тому вирішила створити їх сама. Спершу робила брошки для себе, потім для мами та друзів, – каже Вероніка. – А згодом це переросло у хобі. Дуже люблю це заняття. Воно приносить мені неабияке задоволення».



У рукоділлі Вероніка вправляється вже три роки. Вона каже, що це передалося їй від мами. Спершу дівчина плела з бісеру лише браслети, потім почала робити кольє та сережки, а торік створила перші брошки – у формі комах. Відтоді в майстрині немає відбою від клієнтів.





«Кілька років тому в моду увійшли великі масивні прикраси. За адекватну ціну у магазинах їх годі було знайти. А те, що було недороге, мало жалюгідний вигляд. Переконана, що прикраси мають бути ідеальними на вигляд, – каже Вероніка. – Вони мають бути вишуканими та стриманими водночас. Це й надихнуло мене створити для себе ідеальну прикрасу. Було дуже приємно, коли запитували, де я знайшла таку річ. Гордо відповідала, що сама зробила».



Щоб створити прикрасу, найперше, що потрібно, – це бажання. Дівчина каже, що усі її вироби виготовлені з любов’ю. Вона вкладає у них усю душу.



«Дуже тішуся, якщо вони приносять комусь естетичне задоволення, – зізнається Вероніка. – Кожна жінка хоче мати неперевершений вигляд. Впевнена, що така прикраса додасть не лише впевненості, а й неповторності».



У колекції Вероніки – браслети, кольє, брошки та сережки. «Найбільше людям до вподоби брошки. Це вже стало моєю фішкою», – каже майстриня.





Вона зізнається: щоб зробити брошку, треба бути терпеливим та наполегливим. А все розпочинається з розробки дизайну і підбору матеріалів. Дівчина каже, що спершу витрачала десять годин на брошку. Зараз вона може зробити її на три години швидше.



Цікаво, що у колекції майстрині немає однакових брошок – усі прикраси різні.



«Буває таке, що замовники просять зробити ідентичну брошку. Іноді мені не дуже хочеться їх повторювати. Але клієнт завжди правий», – усміхається майстриня.



Вироби Вероніки гарні та акуратні не лише ззовні, а й із середини. Брошки можна чіпляти на пальта, жакети, блузи та светри. Дівчина не вважає, що прикраси слід одягати лише на свято. Майстриня носить їх щодня.



Вартість прикрас – від 600 грн. Робота дуже кропітка. Іноді, щоб зробити одну брошку, майстриня мусить витратити цілий день. Якщо прикраса менша та простіша, то її можна виготовити за кілька годин. Дівчина каже, що це справа для душі. Її треба любити, інакше успіху не досягти.



«Не накручую ціни. Ставлю таку суму, щоб відбити матеріали. Може, для когось це дорого. Але, щоб зробити одну брошку, треба витратити чимало часу. Це теж має цінуватися. Є прикраси, які створюєш швидко, а є й такі, над якими треба довго мудрувати, – каже вона. – Усього навчилася сама. Щоразу знаходжу в цьому для себе щось нове».



Спершу дівчина створює прикрасу, наприклад, у вигляді жучка, а тоді вже прикріплює застібку. Прикраси майстрині – міцні. На вигляд – як брошки від Gucci.



Матеріали для творчості вона замовляє в інтернет-магазинах. Використовує японський бісер. Він має гарний лиск та рівні краї.



Купують брошки Вероніки не лише в Україні, а й за кордоном. «Одну прикрасу відправила у Німеччину, ще по одній – в Італію та Мексику», – каже вона.



Дівчина мріє про власну крамницю, де можна було б не лише придбати прикрасу, а й самому її створити, або ж подивитися, як це роблять інші.



«Це лише мрія, – каже майстриня. – Можливо, колись вона здійсниться».



Лілія Бондар





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. виготовляє незвичні прикраси. Брошки, сережки та браслети – усе з бісеру й каміння. Дівчина приїхала на Волинь з Лисичанська Луганської області.Тут влаштувалася на роботу і розпочала нове життя разом з чоловіком, йдеться на сторінках газети Волинські Новини «Хотіла мати незвичні прикраси. Такі, яких не було б ні у кого. Тому вирішила створити їх сама. Спершу робила брошки для себе, потім для мами та друзів, – каже Вероніка. – А згодом це переросло у хобі. Дуже люблю це заняття. Воно приносить мені неабияке задоволення».У рукоділлі Вероніка вправляється вже три роки. Вона каже, що це передалося їй від мами. Спершу дівчина плела з бісеру лише браслети, потім почала робити кольє та сережки, а торік створила перші брошки – у формі комах. Відтоді в майстрині немає відбою від клієнтів.«Кілька років тому в моду увійшли великі масивні прикраси. За адекватну ціну у магазинах їх годі було знайти. А те, що було недороге, мало жалюгідний вигляд. Переконана, що прикраси мають бути ідеальними на вигляд, – каже Вероніка. – Вони мають бути вишуканими та стриманими водночас. Це й надихнуло мене створити для себе ідеальну прикрасу. Було дуже приємно, коли запитували, де я знайшла таку річ. Гордо відповідала, що сама зробила».Щоб створити прикрасу, найперше, що потрібно, – це бажання. Дівчина каже, що усі її вироби виготовлені з любов’ю. Вона вкладає у них усю душу.«Дуже тішуся, якщо вони приносять комусь естетичне задоволення, – зізнається Вероніка. – Кожна жінка хоче мати неперевершений вигляд. Впевнена, що така прикраса додасть не лише впевненості, а й неповторності».У колекції Вероніки – браслети, кольє, брошки та сережки. «Найбільше людям до вподоби брошки. Це вже стало моєю фішкою», – каже майстриня.Вона зізнається: щоб зробити брошку, треба бути терпеливим та наполегливим. А все розпочинається з розробки дизайну і підбору матеріалів. Дівчина каже, що спершу витрачала десять годин на брошку. Зараз вона може зробити її на три години швидше.Цікаво, що у колекції майстрині немає однакових брошок – усі прикраси різні.«Буває таке, що замовники просять зробити ідентичну брошку. Іноді мені не дуже хочеться їх повторювати. Але клієнт завжди правий», – усміхається майстриня.Вироби Вероніки гарні та акуратні не лише ззовні, а й із середини. Брошки можна чіпляти на пальта, жакети, блузи та светри. Дівчина не вважає, що прикраси слід одягати лише на свято. Майстриня носить їх щодня.Вартість прикрас – від 600 грн. Робота дуже кропітка. Іноді, щоб зробити одну брошку, майстриня мусить витратити цілий день. Якщо прикраса менша та простіша, то її можна виготовити за кілька годин. Дівчина каже, що це справа для душі. Її треба любити, інакше успіху не досягти.«Не накручую ціни. Ставлю таку суму, щоб відбити матеріали. Може, для когось це дорого. Але, щоб зробити одну брошку, треба витратити чимало часу. Це теж має цінуватися. Є прикраси, які створюєш швидко, а є й такі, над якими треба довго мудрувати, – каже вона. – Усього навчилася сама. Щоразу знаходжу в цьому для себе щось нове».Спершу дівчина створює прикрасу, наприклад, у вигляді жучка, а тоді вже прикріплює застібку. Прикраси майстрині – міцні. На вигляд – як брошки від Gucci.Матеріали для творчості вона замовляє в інтернет-магазинах. Використовує японський бісер. Він має гарний лиск та рівні краї.Купують брошки Вероніки не лише в Україні, а й за кордоном. «Одну прикрасу відправила у Німеччину, ще по одній – в Італію та Мексику», – каже вона.Дівчина мріє про власну крамницю, де можна було б не лише придбати прикрасу, а й самому її створити, або ж подивитися, як це роблять інші.«Це лише мрія, – каже майстриня. – Можливо, колись вона здійсниться».

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