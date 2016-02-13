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Заправки змінили ціни: скільки коштує пальне в Україні

Заправки змінили ціни: скільки коштує пальне в Україні
Ціни на бензин і дизпальне продовжують знижуватися. Так, за 8-9 липня в Україні низка автозаправок змінили вартість бензину і дизельного пального на 0,2-1,3 гривні за літр.

Літр бензину коштує в середньому 29,19 грн, повідомляє ТСН.

Так, на автозаправці KLO ціни знизили на 0,2 - 1,3 гривні за літр, до: А-92 - 28,39 грн, А-95 - 29,09 грн, дизпальне – 28,79 грн.

У мережі UPG пальне подешевшало на 50 копійок за літр, до: А-92 - 27,20 грн, А-95 - 28,20 грн, дизпальне – 26,20 грн.

На станціях "БРСМ-Нафти" ціни бензинів зросли на 20 копійок за літр, до: А-95 - 26,99 грн, А-92 – 25,9 грн, дизпальне – 25,49 грн.

В автозаправочних мережах "Укрнафта" та "Авиас плюс" ціни за літр складають: А-92 - 28,00 грн, А-95 - 28,95 грн, дизпальне – 29,00 грн.

На АЗК "ОККО" та WOG ціни залишились без змін: А-92 – 29,99 грн, А-95 – 30,99 грн, дизпальне – 29,99 грн.

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Теги: Україна, ціни, бензин, дизпаливо, знижуються
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