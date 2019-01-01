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На Волині 19-річний мотоцикліст перекинувся в кювет: хлопець – у комі

На Волині 19-річний мотоцикліст перекинувся в кювет: хлопець – у комі
На трасі у напрямку від Любешева на села Залаззя трапилася аварія. Внаслідок автопригоди постраждав хлопець.

Інцидент трапився в неділю, 7 липня, приблизно о 4: 30 ранку, - пише видання Нове життя.

Поліцейські встановили, що о тій порі, коли надійшов виклик, 19-річний житель села Залаззя, керуючи мотоциклом на автодорозі сполученням Хутомир-Залаззя, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок аварії молодий чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до відділення інтенсивної терапії Любешівської ЦРЛ. Лікарі констатували у нього струс головного мозку, забійну рану голови. Стан юнака – важкий, він досі перебуває у комі.

Поліцейськими проведено невідкладні слідчі дії. Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

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Теги: кома, аварія, мотоцикліст
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