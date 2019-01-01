На Волині 19-річний мотоцикліст перекинувся в кювет: хлопець – у комі
Сьогодні, 15:11
На трасі у напрямку від Любешева на села Залаззя трапилася аварія. Внаслідок автопригоди постраждав хлопець.
Інцидент трапився в неділю, 7 липня, приблизно о 4: 30 ранку, - пише видання Нове життя.
Поліцейські встановили, що о тій порі, коли надійшов виклик, 19-річний житель села Залаззя, керуючи мотоциклом на автодорозі сполученням Хутомир-Залаззя, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.
Внаслідок аварії молодий чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до відділення інтенсивної терапії Любешівської ЦРЛ. Лікарі констатували у нього струс головного мозку, забійну рану голови. Стан юнака – важкий, він досі перебуває у комі.
Поліцейськими проведено невідкладні слідчі дії. Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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Інцидент трапився в неділю, 7 липня, приблизно о 4: 30 ранку, - пише видання Нове життя.
Поліцейські встановили, що о тій порі, коли надійшов виклик, 19-річний житель села Залаззя, керуючи мотоциклом на автодорозі сполученням Хутомир-Залаззя, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.
Внаслідок аварії молодий чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до відділення інтенсивної терапії Любешівської ЦРЛ. Лікарі констатували у нього струс головного мозку, забійну рану голови. Стан юнака – важкий, він досі перебуває у комі.
Поліцейськими проведено невідкладні слідчі дії. Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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