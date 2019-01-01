Очільник Маневицького району застерігає батьків не здавати гроші «на школу»
Сьогодні, 16:00
Батьків попереджають про чинну заборону збирати із них кошти на ремонт і утримання шкіл.
Відповідне звернення написав голова Маневицької РДА Андрій Линдюк на своїй сторінці у Facebook.
«Якщо ж вам директор чи вчитель скаже, що «нам же не дали всіх необхідних матеріалів», або «робіть самі ремонт», то пам’ятайте, ще в лютому, так як і минулого року, всі директори почали формулювати потребу всього, що потрібно для поточних ремонтів шкіл», – пише Андрій Линдюк.
Зі слів очільника Маневицького району, відповідна ініціатива була впроваджена для полегшення роботи самих директорів навчальних закладів, адже для кожного майбутнього першого класу виділяють в середньому по 10 тисяч гривень, згідно акту виконаних робіт, щоб можна було залучити кваліфікованих працівників для ремонту класу.
«Якщо ж вам хтось сказав здати гроші на будь-що для школи, пам’ятайте, ці гроші – не на школу, а на те, що директор забув записати в планові потреби школи, або просто їх хоче взяти собі у кишеню», – запевняє Линдюк.
Зразок інформації про потреби в будівельних матеріалах, які готували всі директори шкіл і вже у березні цього року відправили для формування закупівель відділом освіти Маневицької РДА.
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Відповідне звернення написав голова Маневицької РДА Андрій Линдюк на своїй сторінці у Facebook.
«Якщо ж вам директор чи вчитель скаже, що «нам же не дали всіх необхідних матеріалів», або «робіть самі ремонт», то пам’ятайте, ще в лютому, так як і минулого року, всі директори почали формулювати потребу всього, що потрібно для поточних ремонтів шкіл», – пише Андрій Линдюк.
Зі слів очільника Маневицького району, відповідна ініціатива була впроваджена для полегшення роботи самих директорів навчальних закладів, адже для кожного майбутнього першого класу виділяють в середньому по 10 тисяч гривень, згідно акту виконаних робіт, щоб можна було залучити кваліфікованих працівників для ремонту класу.
«Якщо ж вам хтось сказав здати гроші на будь-що для школи, пам’ятайте, ці гроші – не на школу, а на те, що директор забув записати в планові потреби школи, або просто їх хоче взяти собі у кишеню», – запевняє Линдюк.
Зразок інформації про потреби в будівельних матеріалах, які готували всі директори шкіл і вже у березні цього року відправили для формування закупівель відділом освіти Маневицької РДА.
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Коментарі 1
Линдюк ще працює? А чому не звільнений?!
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