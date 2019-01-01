Очільник Маневицького району застерігає батьків не здавати гроші «на школу»

Батьків попереджають про чинну заборону збирати із них кошти на ремонт і утримання шкіл.Відповідне звернення написав голова Маневицької РДАна своїй сторінці у Facebook.«Якщо ж вам директор чи вчитель скаже, що «нам же не дали всіх необхідних матеріалів», або «робіть самі ремонт», то пам’ятайте, ще в лютому, так як і минулого року, всі директори почали формулювати потребу всього, що потрібно для поточних ремонтів шкіл», – пише Андрій Линдюк.Зі слів очільника Маневицького району, відповідна ініціатива була впроваджена для полегшення роботи самих директорів навчальних закладів, адже для кожного майбутнього першого класу виділяють в середньому по 10 тисяч гривень, згідно акту виконаних робіт, щоб можна було залучити кваліфікованих працівників для ремонту класу.«Якщо ж вам хтось сказав здати гроші на будь-що для школи, пам’ятайте, ці гроші – не на школу, а на те, що директор забув записати в планові потреби школи, або просто їх хоче взяти собі у кишеню», – запевняє Линдюк.