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Очільник Маневицького району застерігає батьків не здавати гроші «на школу»

Очільник Маневицького району застерігає батьків не здавати гроші «на школу»
Батьків попереджають про чинну заборону збирати із них кошти на ремонт і утримання шкіл.

Відповідне звернення написав голова Маневицької РДА Андрій Линдюк на своїй сторінці у Facebook.

«Якщо ж вам директор чи вчитель скаже, що «нам же не дали всіх необхідних матеріалів», або «робіть самі ремонт», то пам’ятайте, ще в лютому, так як і минулого року, всі директори почали формулювати потребу всього, що потрібно для поточних ремонтів шкіл», – пише Андрій Линдюк.

Зі слів очільника Маневицького району, відповідна ініціатива була впроваджена для полегшення роботи самих директорів навчальних закладів, адже для кожного майбутнього першого класу виділяють в середньому по 10 тисяч гривень, згідно акту виконаних робіт, щоб можна було залучити кваліфікованих працівників для ремонту класу.

«Якщо ж вам хтось сказав здати гроші на будь-що для школи, пам’ятайте, ці гроші – не на школу, а на те, що директор забув записати в планові потреби школи, або просто їх хоче взяти собі у кишеню», – запевняє Линдюк.

Зразок інформації про потреби в будівельних матеріалах, які готували всі директори шкіл і вже у березні цього року відправили для формування закупівель відділом освіти Маневицької РДА.

Очільник Маневицького району застерігає батьків не здавати гроші «на школу»
Очільник Маневицького району застерігає батьків не здавати гроші «на школу»
Очільник Маневицького району застерігає батьків не здавати гроші «на школу»

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Теги: Луцьк, Маневичі, Волинь, школи, ремонт, гроші, корупція, РДА
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Линдюк ще працює? А чому не звільнений?!
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