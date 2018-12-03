Судили молодика, який обманом зняв гроші з картки волинянина





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Нагадаємо, 29 травня близько 8:30 21-річний молодик зателефонував на мобільний 63-річного жителя Іванич та шляхом обману дізнався інформацію про доступ до його банківської картки. Перебуваючи поблизу банкомату по вулиці Незалежності, 14 за допомогою проведення операцій без картки, заволодів грошовими коштами в сумі 3000 грн.



Іваничівський районний суд 2 липня виніс вирок. Обвинувачений за статею 190 КК України – шахрайство, отримав покарання у виді 200 годин громадських робіт.



У судовому засіданні хлопець свою вину визнав. Була укладена угода про примирення з потерпілим, сторонами погоджено покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-річному волинянину призначили 200 годин громадських робіт за шахрайство з банківською карткою.Про це пише БУГ Нагадаємо, 29 травня близько 8:30 21-річний. Перебуваючи поблизу банкомату по вулиці Незалежності, 14 за допомогою проведення операцій без картки, заволодів грошовими коштами в сумі 3000 грн.Іваничівський районний суд 2 липня виніс вирок. Обвинувачений за статею 190 КК України – шахрайство, отримав покарання у виді 200 годин громадських робіт.У судовому засіданні хлопець свою вину визнав. Була укладена угода про примирення з потерпілим, сторонами погоджено покарання.

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