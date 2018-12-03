вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судили молодика, який обманом зняв гроші з картки волинянина

Судили молодика, який обманом зняв гроші з картки волинянина
21-річному волинянину призначили 200 годин громадських робіт за шахрайство з банківською карткою.

Про це пише БУГ.

Нагадаємо, 29 травня близько 8:30 21-річний молодик зателефонував на мобільний 63-річного жителя Іванич та шляхом обману дізнався інформацію про доступ до його банківської картки. Перебуваючи поблизу банкомату по вулиці Незалежності, 14 за допомогою проведення операцій без картки, заволодів грошовими коштами в сумі 3000 грн.

Іваничівський районний суд 2 липня виніс вирок. Обвинувачений за статею 190 КК України – шахрайство, отримав покарання у виді 200 годин громадських робіт.

У судовому засіданні хлопець свою вину визнав. Була укладена угода про примирення з потерпілим, сторонами погоджено покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, крадіжка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Очільник Маневицького району застерігає батьків не здавати гроші «на школу»
Сьогодні, 16:00
У селі на Волині зіткнулись вантажівка з лафетою. ФОТО
Сьогодні, 15:58
Судили молодика, який обманом зняв гроші з картки волинянина
Сьогодні, 15:41
У місті на Волині на зупинці знайшли тіло людини
Сьогодні, 15:35
На Волині 19-річний мотоцикліст перекинувся в кювет: хлопець – у комі
Сьогодні, 15:11
Схожі новини
Жінка, яка знімала сережки з лучанок, «сяде» на три роки Жінка, яка знімала сережки з лучанок, «сяде» на три роки
06 червень, 13:12
На Волині засудили двох підлітків, які намагались вкрасти 4 мішки пшениці На Волині засудили двох підлітків, які намагались вкрасти 4 мішки пшениці
15 травень, 17:46
Чоловікові, який вкрав автівку у волинянина, дали 5 років тюрми Чоловікові, який вкрав автівку у волинянина, дали 5 років тюрми
11 березень, 17:14
Волинян, який вкрав велосипед, «відсидить» три місяці Волинян, який вкрав велосипед, «відсидить» три місяці
03 грудень, 2018, 18:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі муніципали знесли незаконні халабуди та гаражі на одній із вулиць. ФОТО
Сьогодні, 16:39
 0
З'ясували, як можна врятувати Світязь від катастрофічного обміління
Сьогодні, 16:31
 0
Перші ластівки: у луцькому ЦНАПі 12 водіїв отримали посвідчення
Сьогодні, 16:27
 0
У боулінг-клубі «StrikeCity» – оновлене взуття та кеглі*
Сьогодні, 16:08
 0
На Волині знайшли молоко, гриби та ягоди з радіацією
Сьогодні, 16:01
 0
Медіа
відео
1/8
﻿