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У селі на Волині зіткнулись вантажівка з лафетою. ФОТО

У селі на Волині зіткнулись вантажівка з лафетою. ФОТО
У селі Кременець Рожищенського району зіткнулися вантажівка з лафетою, яка перевозила автомобілі.

ДТП сталася у вівторок, 9 липня, – про це ВолиньUA повідомили очевидці.

На щастя, постраждалих немає.

Зазначимо, що автомобілі зазнали механічних ушкоджень.

У селі на Волині зіткнулись вантажівка з лафетою. ФОТО
У селі на Волині зіткнулись вантажівка з лафетою. ФОТО

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Теги: Волинь, аварія, вантажівка, зіткнення
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