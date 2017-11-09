У селі на Волині зіткнулись вантажівка з лафетою. ФОТО
Сьогодні, 15:58
У селі Кременець Рожищенського району зіткнулися вантажівка з лафетою, яка перевозила автомобілі.
ДТП сталася у вівторок, 9 липня, – про це ВолиньUA повідомили очевидці.
На щастя, постраждалих немає.
Зазначимо, що автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
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ДТП сталася у вівторок, 9 липня, – про це ВолиньUA повідомили очевидці.
На щастя, постраждалих немає.
Зазначимо, що автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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