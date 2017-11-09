У селі на Волині зіткнулись вантажівка з лафетою. ФОТО





ДТП сталася у вівторок, 9 липня, – про це



На щастя, постраждалих немає.



Зазначимо, що автомобілі зазнали механічних ушкоджень.





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