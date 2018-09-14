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На Волині знайшли молоко, гриби та ягоди з радіацією

На Волині знайшли молоко, гриби та ягоди з радіацією
На Волині фахівці перевірили продукти харчування: ягоди, гриби і молоко на вміст радіонуклідів.

Про інформує управління екології та природних ресурсів на сайті Волинської ОДА.

До слова, радіологами, які проводять дослідження в зоні радіоактивного забруднення області, за 6 місяців 2019 році провели дослідження 6785 проб різноманітної сільськогосподарської продукції, сировини, кормів та продукції лісу.

Відтак, виявили 4 проби з перевищенням допустимих рівнів вмісту 137Cs. Із перевірених 2284 проб молока зафіксували перевищення допустимих рівнів у 1 пробі ( максимальний рівень забруднення – 103 Бк/л) в Любешівському районі - село Лобна.

Так, у 3-х пробах сухих грибів і ягід виявили перевищення рівнів вмісту 137Cs, максимальний рівень забруднення - 5060 Бк/кг.

За цей же період 2018 року у 15 пробах сухих лісових грибів було виявлено перевищення вмісту137Cs, причому максимальний показник забруднення становив 15000 Бк/кг.

Цього року не виявили високих показників вмісту 137Cs у свіжих лісових грибах і ягодах.

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Теги: гриби, сезон, ягоди, радіація, Волинь
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