На Волині знайшли молоко, гриби та ягоди з радіацією

На Волині фахівці перевірили продукти харчування: ягоди, гриби і молоко на вміст радіонуклідів.Про інформує управління екології та природних ресурсів на сайті Волинської ОДА.До слова, радіологами, які проводять дослідження в зоні радіоактивного забруднення області, за 6 місяців 2019 році провели дослідження 6785 проб різноманітної сільськогосподарської продукції, сировини, кормів та продукції лісу.Відтак, виявили 4 проби з перевищенням допустимих рівнів вмісту 137Cs. Із перевірених 2284 проб молока зафіксували перевищення допустимих рівнів у 1 пробі ( максимальний рівень забруднення – 103 Бк/л) в Любешівському районі - село Лобна.Так, у 3-х пробах сухих грибів і ягід виявили перевищення рівнів вмісту 137Cs, максимальний рівень забруднення - 5060 Бк/кг.За цей же період 2018 року у 15 пробах сухих лісових грибів було виявлено перевищення вмісту137Cs, причому максимальний показник забруднення становив 15000 Бк/кг.Цього року не виявили високих показників вмісту 137Cs у свіжих лісових грибах і ягодах.