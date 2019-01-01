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У боулінг-клубі «StrikeCity» – оновлене взуття та кеглі*

У боулінг-клубі «StrikeCity» – оновлене взуття та кеглі*
Боулінг клуб «StrikeCity» дбає про комфорт та зручність своїх гостей, тому оновили взуття для гри у боулінг та кеглі.

«StrikeCity» запрошує випробувати новинки та вибити кілька страйків у дружній атмосфері боулінг-клубу.

Заклад працює щодня з 11:00 до 02:00.

Телефон для бронювання доріжок та столиків: 067 334 50 85

У боулінг-клубі «StrikeCity» – оновлене взуття та кеглі*
У боулінг-клубі «StrikeCity» – оновлене взуття та кеглі*



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Теги: ПортCity
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