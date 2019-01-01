У боулінг-клубі «StrikeCity» – оновлене взуття та кеглі*
Сьогодні, 16:08
Боулінг клуб «StrikeCity» дбає про комфорт та зручність своїх гостей, тому оновили взуття для гри у боулінг та кеглі.
«StrikeCity» запрошує випробувати новинки та вибити кілька страйків у дружній атмосфері боулінг-клубу.
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Заклад працює щодня з 11:00 до 02:00.
Телефон для бронювання доріжок та столиків: 067 334 50 85
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«StrikeCity» запрошує випробувати новинки та вибити кілька страйків у дружній атмосфері боулінг-клубу.
⠀
Заклад працює щодня з 11:00 до 02:00.
Телефон для бронювання доріжок та столиків: 067 334 50 85
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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