У боулінг-клубі «StrikeCity» – оновлене взуття та кеглі*





«StrikeCity» запрошує випробувати новинки та вибити кілька страйків у дружній атмосфері боулінг-клубу.

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Заклад працює щодня з 11:00 до 02:00.



Телефон для бронювання доріжок та столиків: 067 334 50 85









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Боулінг клуб «StrikeCity» дбає про комфорт та зручність своїх гостей, тому оновили взуття для гри у боулінг та кеглі.«StrikeCity» запрошує випробувати новинки та вибити кілька страйків у дружній атмосфері боулінг-клубу.Заклад працює щодня з 11:00 до 02:00.Телефон для бронювання доріжок та столиків: 067 334 50 85

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