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Перші ластівки: у луцькому ЦНАПі 12 водіїв отримали посвідчення

Перші ластівки: у луцькому ЦНАПі 12 водіїв отримали посвідчення
2 липня у ЦНАП з'явилася нова послуга з обміну посвідчення водія на право керування транспортними засобами і за досить короткий час стала популярною серед лучан.

Усього за кілька днів посвідчення водія обміняло 12 громадян, інформує ЦНАП у Facebook.

Для того, щоб скористатися послугою із собою необхідно мати такий перелік документів:

1. Заяву встановленої форми, що формується та роздруковується із застосуванням Єдиного державного реєстру транспортних засобів, їх власників та належних користувачів (заповнюється при подачі документів).

2. Паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус або ID-картка з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру чи довідка щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання.

3. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття (у разі його відсутності у базах даних МВС).

4. Посвідчення водія.

5. Медична довідка встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії.

6. Платіжний документ (квитанція), яка засвідчує оплату адміністративної послуги. Розмір адміністративного збору становить 219 гривень.

7. Документ, який підтверджує зміну імені чи прізвища.

8. Закордонний паспорт для перевірки транслітерації прізвища та імені.

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Теги: водійське посвідчення, водії, ЦНАП
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