З'ясували, як можна врятувати Світязь від катастрофічного обміління

На комісії Шацької райради з'ясовували, як можна врятувати озеро Світязь від обміління.Про це йдеться у прес-службі Шацької райради у Facebook.Протягом останніх років рівень води озера Світязь значно знизився в порівнянні з багаторічною нормою. Негативне явище викликає стурбованість у громадськості, висуваються версії можливих причин, які можуть на це впливати.Ще на початку відпочинкового сезону, за дорученням голови Шацької районної ради, провели засідання постійної комісії Шацької райради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів, лісового господарства, державності, законності та правопорядку, дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики.В ході обговорення та аналізу метеорологічних показників, учасники засідання комісії ще раз підтвердили, що головною причиною зниження рівня води є значне підвищення середньої температури повітря (більше 2,5ºС від багаторічної норми) та низька кількість опадів, які впливають на збільшення випаровуваності води та зниження живлення озера. І якщо на природні явища вплинути не можливо, то на штучне регулювання води частково можна.Стримати виток води та підтримувати оптимальний рівень води в озері Світязь у меженний період можуть водорегулюючі споруди. Так, необхідний ремонт гідротехнічної споруди на каналі , що сполучає озера Світязь і Луки – Перемут. Шлюз-регулятор був побудований давно та потребує капітального ремонту. Як зазначили спеціалісти, за роки довготривалої експлуатації та атмосферних явищ у вигляді дощу,снігу запірна арматура піддалась корозії, залізобетонні конструкції підлягають замонолічуванню. Споруда не виконує своїх функцій.«Давно потрібно було провести ремонтні роботи, тому що вода перетікає, витоки є. Враховуючи зміни клімату опадів у нас випадає норма, але через високі температури є і випаровування. Тому, завдяки регулюючій споруді ми зможемо зробити певний рівень води в озері весною, коли тане сніг, опади весняні. Ми набираємо рівень води в озері до певного рівня з урахуванням випаровування, що зможе утримувати водний баланс протягом року», – зауважив, в.о. начальника регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області.Голова Шацької райради дав доручення внести зміни до районної програми Екологія 2016-2020, що дозволить залучити додаткові джерела фінансування на ремонт гідрологічних споруд в районі, очистки каналів, здійсненню контролю та ефективного використання води в озерах. На черговій сесії Шацької ОТГ вже прийняли рішення взяти гідроспоруду на баланс громади, воно мотивоване тим, що державний бюджет тепер воліє співпрацювати саме з об'єднаними громадами, а не сільськими радами.