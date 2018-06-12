Луцькі муніципали знесли незаконні халабуди та гаражі на одній із вулиць. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.



Вітрак, цього тижня департаментом муніципальної варти відповідно до рішення виконкому Луцькради розпочали демонтаж незаконно розміщених гаражів та сараїв на вулиці Корольова. Згідно рішення демонтажу підлягає 31 об'єкт.





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