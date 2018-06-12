вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі муніципали знесли незаконні халабуди та гаражі на одній із вулиць. ФОТО

Луцькі муніципали знесли незаконні халабуди та гаражі на одній із вулиць. ФОТО
У Луцьку муніципали демонтували самовільно встановлені сараї та гаражі на вулиці Корольова.

Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.

Вітрак, цього тижня департаментом муніципальної варти відповідно до рішення виконкому Луцькради розпочали демонтаж незаконно розміщених гаражів та сараїв на вулиці Корольова. Згідно рішення демонтажу підлягає 31 об'єкт.

Луцькі муніципали знесли незаконні халабуди та гаражі на одній із вулиць. ФОТО
Луцькі муніципали знесли незаконні халабуди та гаражі на одній із вулиць. ФОТО
Луцькі муніципали знесли незаконні халабуди та гаражі на одній із вулиць. ФОТО
Луцькі муніципали знесли незаконні халабуди та гаражі на одній із вулиць. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: муніципали, гаражі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі муніципали знесли незаконні халабуди та гаражі на одній із вулиць. ФОТО
Сьогодні, 16:39
З'ясували, як можна врятувати Світязь від катастрофічного обміління
Сьогодні, 16:31
Перші ластівки: у луцькому ЦНАПі 12 водіїв отримали посвідчення
Сьогодні, 16:27
У боулінг-клубі «StrikeCity» – оновлене взуття та кеглі*
Сьогодні, 16:08
На Волині знайшли молоко, гриби та ягоди з радіацією
Сьогодні, 16:01
Схожі новини
У Луцьку муніципали зносили сараї та гаражі. ФОТО У Луцьку муніципали зносили сараї та гаражі. ФОТО
24 червень, 16:33
У Луцьку продовжать демонтовувати сараї та гаражі. АДРЕСИ У Луцьку продовжать демонтовувати сараї та гаражі. АДРЕСИ
08 березень, 07:35
Замість авто – мотлох: муніципали показали, що лучани зберігають в гаражах. ФОТО Замість авто – мотлох: муніципали показали, що лучани зберігають в гаражах. ФОТО
12 червень, 2018, 10:19
У Луцьку знесли «незаконні» гаражі У Луцьку знесли «незаконні» гаражі
05 червень, 2018, 14:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі муніципали знесли незаконні халабуди та гаражі на одній із вулиць. ФОТО
Сьогодні, 16:39
 0
З'ясували, як можна врятувати Світязь від катастрофічного обміління
Сьогодні, 16:31
 0
Перші ластівки: у луцькому ЦНАПі 12 водіїв отримали посвідчення
Сьогодні, 16:27
 0
У боулінг-клубі «StrikeCity» – оновлене взуття та кеглі*
Сьогодні, 16:08
 0
На Волині знайшли молоко, гриби та ягоди з радіацією
Сьогодні, 16:01
 0
Медіа
відео
1/8
﻿