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За три роки Волинська митниця утричі збільшила відрахування до держбюджету

За три роки Волинська митниця утричі збільшила відрахування до держбюджету
Через злагоджену роботу та системні зміни Волинська митниця ДФС за 3 роки більш ніж утричі збільшила відрахування до державного бюджету.

За перше півріччя 2019 року Волинською митницею ДФС адміністровано 7 млрд 30 млн гривень доходів Державного бюджету України. Виконання доведеного Міністерством фінансів індикативного показника складає 120 відсотків. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження до бюджету збільшились на 57 відсотків або на 2 млрд 556 млн грн.

Стабільне зростання сум сплачених податків та стягнутих за протоколами про порушення митних правил штрафних санкцій, адміністрованих Волинською митницею ДФС, триває з початку 2017 року.

Зокрема, у святковому для християн січні митниця перерахувала до державної скарбниці:

2016 рік – 231 млн грн,
2017 рік – 390 млн грн,
2018 рік – 698 млн грн,
2019 рік – 1,2 млрд грн.

На піку ділової активності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, тобто у жовтні, суми митних платежів становили:

2016 рік – 490 млн грн,
2017 рік – 809 млн грн,
2018 рік – 1 млрд грн.

У жовтні 2018 року митниця перейшла своєрідний психологічний рубікон, і з того часу впевнено тримається десятизначних чисел у показниках своєї роботи: якщо середньомісячні надходження митних платежів у 2016 році становили у середньому 300,000000 мільйонів гривень, то у 2019 році – понад 1,000000000 мільярдів гривень.

«Таке зростання досягнуто за рахунок комплексу заходів, які системно впроваджуються у всіх підрозділах і з використанням найсучасніших управлінських інструментів. Вони справді успішні і дають показовий, відчутний і строго фіксований результат», – прокоментував діяльність колективу Волинської митниці ДФС виконувач обов’язки начальника Євгеній Шелігацький.

За три роки Волинська митниця утричі збільшила відрахування до держбюджету

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Теги: Волинь, митниця, ДФС
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Коментарі 2
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а у скільки разів збільшилися хабарі?
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тепер готуйте дірки на піджаках, вас нагородять орденами))) все-таки правда, митник і совість поняття не сумісні
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