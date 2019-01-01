За три роки Волинська митниця утричі збільшила відрахування до держбюджету
Сьогодні, 17:00
Через злагоджену роботу та системні зміни Волинська митниця ДФС за 3 роки більш ніж утричі збільшила відрахування до державного бюджету.
За перше півріччя 2019 року Волинською митницею ДФС адміністровано 7 млрд 30 млн гривень доходів Державного бюджету України. Виконання доведеного Міністерством фінансів індикативного показника складає 120 відсотків. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження до бюджету збільшились на 57 відсотків або на 2 млрд 556 млн грн.
Стабільне зростання сум сплачених податків та стягнутих за протоколами про порушення митних правил штрафних санкцій, адміністрованих Волинською митницею ДФС, триває з початку 2017 року.
Зокрема, у святковому для християн січні митниця перерахувала до державної скарбниці:
2016 рік – 231 млн грн,
2017 рік – 390 млн грн,
2018 рік – 698 млн грн,
2019 рік – 1,2 млрд грн.
На піку ділової активності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, тобто у жовтні, суми митних платежів становили:
2016 рік – 490 млн грн,
2017 рік – 809 млн грн,
2018 рік – 1 млрд грн.
У жовтні 2018 року митниця перейшла своєрідний психологічний рубікон, і з того часу впевнено тримається десятизначних чисел у показниках своєї роботи: якщо середньомісячні надходження митних платежів у 2016 році становили у середньому 300,000000 мільйонів гривень, то у 2019 році – понад 1,000000000 мільярдів гривень.
«Таке зростання досягнуто за рахунок комплексу заходів, які системно впроваджуються у всіх підрозділах і з використанням найсучасніших управлінських інструментів. Вони справді успішні і дають показовий, відчутний і строго фіксований результат», – прокоментував діяльність колективу Волинської митниці ДФС виконувач обов’язки начальника Євгеній Шелігацький.
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За перше півріччя 2019 року Волинською митницею ДФС адміністровано 7 млрд 30 млн гривень доходів Державного бюджету України. Виконання доведеного Міністерством фінансів індикативного показника складає 120 відсотків. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження до бюджету збільшились на 57 відсотків або на 2 млрд 556 млн грн.
Стабільне зростання сум сплачених податків та стягнутих за протоколами про порушення митних правил штрафних санкцій, адміністрованих Волинською митницею ДФС, триває з початку 2017 року.
Зокрема, у святковому для християн січні митниця перерахувала до державної скарбниці:
2016 рік – 231 млн грн,
2017 рік – 390 млн грн,
2018 рік – 698 млн грн,
2019 рік – 1,2 млрд грн.
На піку ділової активності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, тобто у жовтні, суми митних платежів становили:
2016 рік – 490 млн грн,
2017 рік – 809 млн грн,
2018 рік – 1 млрд грн.
У жовтні 2018 року митниця перейшла своєрідний психологічний рубікон, і з того часу впевнено тримається десятизначних чисел у показниках своєї роботи: якщо середньомісячні надходження митних платежів у 2016 році становили у середньому 300,000000 мільйонів гривень, то у 2019 році – понад 1,000000000 мільярдів гривень.
«Таке зростання досягнуто за рахунок комплексу заходів, які системно впроваджуються у всіх підрозділах і з використанням найсучасніших управлінських інструментів. Вони справді успішні і дають показовий, відчутний і строго фіксований результат», – прокоментував діяльність колективу Волинської митниці ДФС виконувач обов’язки начальника Євгеній Шелігацький.
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Коментарі 2
а у скільки разів збільшилися хабарі?
тепер готуйте дірки на піджаках, вас нагородять орденами))) все-таки правда, митник і совість поняття не сумісні
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