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Волиняни «перестріляли» рівнян під час змагань. ФОТО

Волиняни «перестріляли» рівнян під час змагань. ФОТО
В Рівному відбулись змагання з кульової стрільби. У змаганнях взяли участь 30 спортсменів із міста Рівного та Волинської області.

Про це інформує Рівненський регіональний центр "Інваспорт" у facebook, - пише видання ОГО.

Захід проходив 5-6 липня у стрілецькому тирі Рівненського коледжу економіки та бізнесу.

У підсумку переможцями та призерами змагань стали:
серед спортсменів з вадами слуху:

Вправа ПП-3

Чоловіки:

І місце – Колодій Олександр (Волинська обл.)
ІІ місце – Хітров Назарій (Волинська обл.)
ІІІ місце – Денисюк Володимир (м. Рівне)

Вправа ПП-2

Жінки:
І місце – Димитрашко Наталія (Волинська обл.)
ІІ місце – Пилипака Валентина (м. Рівне)
ІІІ місце – Челік Сніжана (м. Рівне)

серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату:
Вправа R-1(SH-1) (стрільба із пневматичної гвинтівки)

Чоловіки:
І місце – Грицюк Микола (м. Рівне)
ІІ місце – Сергієнко Микола (м. Рівне)
ІІІ місце – Фенюк Юрій (м. Рівне)

Жінки:
І місце – Гаврилюк Галина (м. Рівне)
ІІ місце – Леошик Ірина (м. Рівне)
ІІІ місце – Юрчук Людмила (м. Рівне)

Микола Колтаков - автор фото зі змагань серед спортсменів з УОРА.

Волиняни «перестріляли» рівнян під час змагань. ФОТО
Волиняни «перестріляли» рівнян під час змагань. ФОТО
Волиняни «перестріляли» рівнян під час змагань. ФОТО
Волиняни «перестріляли» рівнян під час змагань. ФОТО
Волиняни «перестріляли» рівнян під час змагань. ФОТО
Волиняни «перестріляли» рівнян під час змагань. ФОТО


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Теги: змагання, Рівне, Волинь
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