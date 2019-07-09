Волиняни «перестріляли» рівнян під час змагань. ФОТО





Про це інформує Рівненський регіональний центр "Інваспорт" у facebook, - пише видання



Захід проходив 5-6 липня у стрілецькому тирі Рівненського коледжу економіки та бізнесу.



У підсумку переможцями та призерами змагань стали:

серед спортсменів з вадами слуху:



Вправа ПП-3



Чоловіки:



І місце – Колодій Олександр (Волинська обл.)

ІІ місце – Хітров Назарій (Волинська обл.)

ІІІ місце – Денисюк Володимир (м. Рівне)



Вправа ПП-2



Жінки:

І місце – Димитрашко Наталія (Волинська обл.)

ІІ місце – Пилипака Валентина (м. Рівне)

ІІІ місце – Челік Сніжана (м. Рівне)



серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату:

Вправа R-1(SH-1) (стрільба із пневматичної гвинтівки)



Чоловіки:

І місце – Грицюк Микола (м. Рівне)

ІІ місце – Сергієнко Микола (м. Рівне)

ІІІ місце – Фенюк Юрій (м. Рівне)



Жінки:

І місце – Гаврилюк Галина (м. Рівне)

ІІ місце – Леошик Ірина (м. Рівне)

ІІІ місце – Юрчук Людмила (м. Рівне)



Микола Колтаков - автор фото зі змагань серед спортсменів з УОРА.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Рівному відбулись змагання з кульової стрільби. У змаганнях взяли участь 30 спортсменів із міста Рівного та Волинської області.Про це інформує Рівненський регіональний центр "Інваспорт" у facebook, - пише видання ОГО Захід проходив 5-6 липня у стрілецькому тирі Рівненського коледжу економіки та бізнесу.У підсумку переможцями та призерами змагань стали:серед спортсменів з вадами слуху:Вправа ПП-3Чоловіки:І місце – Колодій Олександр (Волинська обл.)ІІ місце – Хітров Назарій (Волинська обл.)ІІІ місце – Денисюк Володимир (м. Рівне)Вправа ПП-2Жінки:І місце – Димитрашко Наталія (Волинська обл.)ІІ місце – Пилипака Валентина (м. Рівне)ІІІ місце – Челік Сніжана (м. Рівне)серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату:Вправа R-1(SH-1) (стрільба із пневматичної гвинтівки)Чоловіки:І місце – Грицюк Микола (м. Рівне)ІІ місце – Сергієнко Микола (м. Рівне)ІІІ місце – Фенюк Юрій (м. Рівне)Жінки:І місце – Гаврилюк Галина (м. Рівне)ІІ місце – Леошик Ірина (м. Рівне)ІІІ місце – Юрчук Людмила (м. Рівне)Микола Колтаков - автор фото зі змагань серед спортсменів з УОРА.

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