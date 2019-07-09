Волиняни «перестріляли» рівнян під час змагань. ФОТО
Сьогодні, 18:01
В Рівному відбулись змагання з кульової стрільби. У змаганнях взяли участь 30 спортсменів із міста Рівного та Волинської області.
Про це інформує Рівненський регіональний центр "Інваспорт" у facebook, - пише видання ОГО.
Захід проходив 5-6 липня у стрілецькому тирі Рівненського коледжу економіки та бізнесу.
У підсумку переможцями та призерами змагань стали:
серед спортсменів з вадами слуху:
Вправа ПП-3
Чоловіки:
І місце – Колодій Олександр (Волинська обл.)
ІІ місце – Хітров Назарій (Волинська обл.)
ІІІ місце – Денисюк Володимир (м. Рівне)
Вправа ПП-2
Жінки:
І місце – Димитрашко Наталія (Волинська обл.)
ІІ місце – Пилипака Валентина (м. Рівне)
ІІІ місце – Челік Сніжана (м. Рівне)
серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату:
Вправа R-1(SH-1) (стрільба із пневматичної гвинтівки)
Чоловіки:
І місце – Грицюк Микола (м. Рівне)
ІІ місце – Сергієнко Микола (м. Рівне)
ІІІ місце – Фенюк Юрій (м. Рівне)
Жінки:
І місце – Гаврилюк Галина (м. Рівне)
ІІ місце – Леошик Ірина (м. Рівне)
ІІІ місце – Юрчук Людмила (м. Рівне)
Микола Колтаков - автор фото зі змагань серед спортсменів з УОРА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Рівненський регіональний центр "Інваспорт" у facebook, - пише видання ОГО.
Захід проходив 5-6 липня у стрілецькому тирі Рівненського коледжу економіки та бізнесу.
У підсумку переможцями та призерами змагань стали:
серед спортсменів з вадами слуху:
Вправа ПП-3
Чоловіки:
І місце – Колодій Олександр (Волинська обл.)
ІІ місце – Хітров Назарій (Волинська обл.)
ІІІ місце – Денисюк Володимир (м. Рівне)
Вправа ПП-2
Жінки:
І місце – Димитрашко Наталія (Волинська обл.)
ІІ місце – Пилипака Валентина (м. Рівне)
ІІІ місце – Челік Сніжана (м. Рівне)
серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату:
Вправа R-1(SH-1) (стрільба із пневматичної гвинтівки)
Чоловіки:
І місце – Грицюк Микола (м. Рівне)
ІІ місце – Сергієнко Микола (м. Рівне)
ІІІ місце – Фенюк Юрій (м. Рівне)
Жінки:
І місце – Гаврилюк Галина (м. Рівне)
ІІ місце – Леошик Ірина (м. Рівне)
ІІІ місце – Юрчук Людмила (м. Рівне)
Микола Колтаков - автор фото зі змагань серед спортсменів з УОРА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку цьогоріч горе-забудовників оштрафували на 145 тисяч
Сьогодні, 18:19
Заправки змінили ціни: скільки коштує пальне в Україні
Сьогодні, 18:08
Волиняни «перестріляли» рівнян під час змагань. ФОТО
Сьогодні, 18:01