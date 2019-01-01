Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Сьогодні, 17:07
Президент України Володимир Зеленський звільнив вісім голів райдержадміністрацій з Волині.
Відповідні розпорядження він підписав сьогодні, 9 липня, йдеться на офіційному сайті Адміністрації президента.
Зокрема, йдеться про звільнення головів Старовижівської РДА Анатолія Бринчука, Ратнівської РДА Андрія Харламповича, Ківерцівської РДА Валерія Ткачука, Горохівської РДА Юлії Гринчук, Володимир-Волинської РДА Наталії Василець, Ковельської РДА Віктора Козака, Шацької РДА Василя Голядинця.
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Відповідні розпорядження він підписав сьогодні, 9 липня, йдеться на офіційному сайті Адміністрації президента.
Зокрема, йдеться про звільнення головів Старовижівської РДА Анатолія Бринчука, Ратнівської РДА Андрія Харламповича, Ківерцівської РДА Валерія Ткачука, Горохівської РДА Юлії Гринчук, Володимир-Волинської РДА Наталії Василець, Ковельської РДА Віктора Козака, Шацької РДА Василя Голядинця.
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