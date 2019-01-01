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Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА

Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Президент України Володимир Зеленський звільнив вісім голів райдержадміністрацій з Волині.

Відповідні розпорядження він підписав сьогодні, 9 липня, йдеться на офіційному сайті Адміністрації президента.

Зокрема, йдеться про звільнення головів Старовижівської РДА Анатолія Бринчука, Ратнівської РДА Андрія Харламповича, Ківерцівської РДА Валерія Ткачука, Горохівської РДА Юлії Гринчук, Володимир-Волинської РДА Наталії Василець, Ковельської РДА Віктора Козака, Шацької РДА Василя Голядинця.

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Теги: звільнення, РДА, Володимир Зеленський, Волинь, вибір редактора
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