У Луцьку «на гарячому» зловили жінку, яка зливала фекалії на вулиці. ФОТО
Сьогодні, 17:18
У Луцьку в приватному секторі на вулиці Володимирській муніципали зловили жінку, яка зливала фекалії у зливову каналізацію міста.
Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.
"Антоніна К.., котра проживає в будинку № 33, зливала з відра рідину жовтого кольору з їдким запахом у ливневу каналізацію, після чого навколо піднявся та поширився нестерпний та концентрований сморід фекальних мас", - йдеться у повідомлені.
Відтак, інспектори притягнули жінку до адміністративної відповідальності згідно ст. 152 КУпАП.
Зазначається, що жінка повністю злила вміст відра у ливневу каналізацію. Але найгірше те, що все це дуже швидко розноситься по «артерії» каналізаційної мережі міста.
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Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.
"Антоніна К.., котра проживає в будинку № 33, зливала з відра рідину жовтого кольору з їдким запахом у ливневу каналізацію, після чого навколо піднявся та поширився нестерпний та концентрований сморід фекальних мас", - йдеться у повідомлені.
Відтак, інспектори притягнули жінку до адміністративної відповідальності згідно ст. 152 КУпАП.
Зазначається, що жінка повністю злила вміст відра у ливневу каналізацію. Але найгірше те, що все це дуже швидко розноситься по «артерії» каналізаційної мережі міста.
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