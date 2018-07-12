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У Луцьку «на гарячому» зловили жінку, яка зливала фекалії на вулиці. ФОТО

У Луцьку «на гарячому» зловили жінку, яка зливала фекалії на вулиці. ФОТО
У Луцьку в приватному секторі на вулиці Володимирській муніципали зловили жінку, яка зливала фекалії у зливову каналізацію міста.

Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.

"Антоніна К.., котра проживає в будинку № 33, зливала з відра рідину жовтого кольору з їдким запахом у ливневу каналізацію, після чого навколо піднявся та поширився нестерпний та концентрований сморід фекальних мас", - йдеться у повідомлені.

Відтак, інспектори притягнули жінку до адміністративної відповідальності згідно ст. 152 КУпАП.

Зазначається, що жінка повністю злила вміст відра у ливневу каналізацію. Але найгірше те, що все це дуже швидко розноситься по «артерії» каналізаційної мережі міста.

У Луцьку «на гарячому» зловили жінку, яка зливала фекалії на вулиці. ФОТО
У Луцьку «на гарячому» зловили жінку, яка зливала фекалії на вулиці. ФОТО
У Луцьку «на гарячому» зловили жінку, яка зливала фекалії на вулиці. ФОТО
У Луцьку «на гарячому» зловили жінку, яка зливала фекалії на вулиці. ФОТО


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Теги: фекалії, Луцьк
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