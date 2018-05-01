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З'явилося відео аварії на Волині, в якій мотоцикліст вскочив під автівку. 18+

З'явилося відео аварії на Волині, в якій мотоцикліст вскочив під автівку. 18+
У Володимирі-Волинському водій мотоцикліст, який 28 червня потрапив у ДТП, відбувся синцями. В той же час значних механічних ушкоджень зазнав транспортний засіб.

Про це повідомляє Буг.

Відомо, 42-річний водій мотоциклу не пропустив автівку "ВАЗ", внаслідок чого трапилася ДТП. Чоловік “перелетів” через автівку і впав перед пішоходами.

На щастя, володимирчанин, який кермував мотоциклом, отримав кілька синців на обличчі та забій плеча, його не госпіталізовували.

На місці автопригоди практично відразу зупинилися правоохоронці, які їхали повз. Михайло Бобик, начальник поліції наголосив, що патруль повертався із виклику і випадково став свідком дорожньо-транспортної пригоди.

Факт ДТП зафіксували міські камери, встановлені відповідно до програми “Безпечне місто”. Записи надані на журналістський запит №9377/64/01-2019. Перегляд лише для осіб 18+.

Нагадаємо, на Волині у Володимирі-Волинському 28 червня приблизно 0 22:30 на перехресті вулиць Ковельської та Драгоманова зіткнулися автівка та мотоцикліст


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Теги: Волинь, ДТП, мотоцикліст
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