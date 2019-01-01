У Луцьку – ДТП за участю елітної іномарки і буса. ФОТО
Сьогодні, 17:25
У Луцьку трапилася ДТП на вулиці Архітектора Метельницького за участю автомобіля BMW та буса.
ДТП сталася 9 липня близько 16:30. Про це 12 каналу повідомили очевидці.
На місце аварії викликали правоохоронців.
Попередньо відомо, що у ДТП ніхто не постраждав,.
Рух на дорозі – ускладнений.
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ДТП сталася 9 липня близько 16:30. Про це 12 каналу повідомили очевидці.
На місце аварії викликали правоохоронців.
Попередньо відомо, що у ДТП ніхто не постраждав,.
Рух на дорозі – ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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