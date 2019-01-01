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У Луцьку – ДТП за участю елітної іномарки і буса. ФОТО

У Луцьку – ДТП за участю елітної іномарки і буса. ФОТО
У Луцьку трапилася ДТП на вулиці Архітектора Метельницького за участю автомобіля BMW та буса.

ДТП сталася 9 липня близько 16:30. Про це 12 каналу повідомили очевидці.

На місце аварії викликали правоохоронців.

Попередньо відомо, що у ДТП ніхто не постраждав,.

Рух на дорозі – ускладнений.

У Луцьку – ДТП за участю елітної іномарки і буса. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк, аварія, Волинь, BMW
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