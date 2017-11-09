Команда КВН з Волині виграла у всеукраїнському конкурсі





Про це повідомляють на сайті



У ньому взяли участь шість кращих дитячих команд з різних куточків України, а саме: «Дорослі діти» (смт Чорнобай, Черкаська область), «Драйв» (смт Згорани, Волинська область), «5х5» (м. Енергодар, Запорізька область), «Класна робота» (м. Кролевець, Сумська область), «Вата» (м. Охтирка, Сумська область) та наша ямпільська команда «Гарні діти».



Ігри проходили в смт Ямпіль та місті Глухів. Конкурсна програма фестивалю включала візитку «Час мандрівок, час пригод», фото-розминку та домашнє завдання «Твір на вільну тему».



Учасників заходу вітала голова Ямпільської районної ради Ольга Губар. Очільник району зазначила, що вже другий рік поспіль Ямпільщина збирає найкмітливіших дітей України на Всеукраїнському фестивалі «Усмішка Полісся», та побажала глядачам отримати задоволення, а кожній команді – успіху та удачі в здобутті бажаної перемоги.



До журі організатори запросили завідувача відділу організаційно-масової роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Валентину Скорик, методиста навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області Інну Кіхтенко, головного ведучого Асоціації «КВН України» – Андрія Купчина і провідних акторів телевізійної команди КВН «7*Я» – Андрія Штанька та Артема Широкого.



Ведучою фестивалю була володарка «Золотого мікрофону» фестивалю «ЖАРТ–ПТИЦЯ 2017» Асоціації «КВН України» Альона Черкашенко.



Змагання у винахідливості, кмітливості, умінні дарувати чудовий настрій та викликати посмішки і щирий сміх розпочалось о 12 годині в смт Ямпіль, а ввечері на КВН-щиків ще чекала гра в Глухові.

Учасники продемонстрували яскравий гумор та високий рівень сценічної майстерності.



За рішенням журі:



І місце – команда «Драйв» (смт Згорани);

ІІ місця – команди «Вата» (м. Охтирка) та «Дорослі діти» (смт Чорнобай);

ІІІ місця – команда «Класна робота» (м. Кролевець) та команда «5х5» (м. Енергодар).



За результатами двох ігор ГРАН-ПРІ ІІ Всеукраїнського фестивалю «Усмішка Полісся» виборола команда «Гарні діти», вкотре довівши, що вони майстри своєї справи. Окрім командних нагород кращі гравці всіх команд отримали дипломи кращих акторів.



До речі, зірки КВН Андрій Штанько та Артем Широкий, подарували всім присутнім море незабутніх вражень своїм драйвовим вистпом.



Зазначають, Всеукраїнський фестиваль гумору «Усмішка Полісся» проходить уже вдруге завдяки сприянню народного депутата України Андрія Деркача .

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Сумщині вдруге відбувся Всеукраїнський фестиваль дитячих та юнацьких команд КВН «Усмішка Полісся», в якому виграла волинська команда "Драйв".Про це повідомляють на сайті Сумської обласної ради У ньому взяли участь шість кращих дитячих команд з різних куточків України, а саме: «Дорослі діти» (смт Чорнобай, Черкаська область), «Драйв» (смт Згорани, Волинська область), «5х5» (м. Енергодар, Запорізька область), «Класна робота» (м. Кролевець, Сумська область), «Вата» (м. Охтирка, Сумська область) та наша ямпільська команда «Гарні діти».Ігри проходили в смт Ямпіль та місті Глухів. Конкурсна програма фестивалю включала візитку «Час мандрівок, час пригод», фото-розминку та домашнє завдання «Твір на вільну тему».Учасників заходу вітала голова Ямпільської районної ради. Очільник району зазначила, що вже другий рік поспіль Ямпільщина збирає найкмітливіших дітей України на Всеукраїнському фестивалі «Усмішка Полісся», та побажала глядачам отримати задоволення, а кожній команді – успіху та удачі в здобутті бажаної перемоги.До журі організатори запросили завідувача відділу організаційно-масової роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, методиста навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області, головного ведучого Асоціації «КВН України» –і провідних акторів телевізійної команди КВН «7*Я» –таВедучою фестивалю була володарка «Золотого мікрофону» фестивалю «ЖАРТ–ПТИЦЯ 2017» Асоціації «КВН України»Змагання у винахідливості, кмітливості, умінні дарувати чудовий настрій та викликати посмішки і щирий сміх розпочалось о 12 годині в смт Ямпіль, а ввечері на КВН-щиків ще чекала гра в Глухові.Учасники продемонстрували яскравий гумор та високий рівень сценічної майстерності.За рішенням журі:І місце – команда «Драйв» (смт Згорани);ІІ місця – команди «Вата» (м. Охтирка) та «Дорослі діти» (смт Чорнобай);ІІІ місця – команда «Класна робота» (м. Кролевець) та команда «5х5» (м. Енергодар).За результатами двох ігор ГРАН-ПРІ ІІ Всеукраїнського фестивалю «Усмішка Полісся» виборола команда «Гарні діти», вкотре довівши, що вони майстри своєї справи. Окрім командних нагород кращі гравці всіх команд отримали дипломи кращих акторів.До речі, зірки КВНта, подарували всім присутнім море незабутніх вражень своїм драйвовим вистпом.Зазначають, Всеукраїнський фестиваль гумору «Усмішка Полісся» проходить уже вдруге завдяки сприянню народного депутата України

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