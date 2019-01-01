Волинянин, який незаконно торгував конвалією, отримав штраф 34 гривні





Нововолинський міський суд виніс відповідну постанову 21-го червня, - пише



“5-го травня о 15:20 особа в невстановленому місці здійснював торгівлю з рук квітами конвалії звичайної, кількістю десяти букетів, тим самим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.160 КУпАП (торгівля з рук у невстановлених місцях – ред)”, – йдеться в документі.



Чоловіка визнали винним та наклали адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34 грн. В дохід держави стягнули 384 грн. 20 коп. судового збору.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, який продавав конвалії в місці несанкціонованої торгівлі у Нововолинську на проспекті Перемоги поблизу стадіону, отримав штраф 34 гривні.Нововолинський міський суд виніс відповідну постанову 21-го червня, - пише Буг “5-го травня о 15:20 особа в невстановленому місці здійснював торгівлю з рук квітами конвалії звичайної, кількістю десяти букетів, тим самим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.160 КУпАП (торгівля з рук у невстановлених місцях – ред)”, – йдеться в документі.Чоловіка визнали винним та наклали адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34 грн. В дохід держави стягнули 384 грн. 20 коп. судового збору.

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