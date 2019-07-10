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Погода у Луцьку на середу, 10 липня

Погода у Луцьку на середу, 10 липня
У Луцьку у середу, 10 липня, сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар.

Про це повідомляє Sinoptik.ua.

Передбачають, що дощ із грозою, який вдень прийде на зміну дощу, продовжуватиме йти до пізнього вечора.

Удень температура буде підніматиетьс до 16 градусів, на вечір піднметься, ймовірно, ще приблизно на 1 градус.

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Теги: погода, 10 липня, Луцьк
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