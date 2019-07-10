Погода у Луцьку на середу, 10 липня





Про це повідомляє



Передбачають, що дощ із грозою, який вдень прийде на зміну дощу, продовжуватиме йти до пізнього вечора.



Удень температура буде підніматиетьс до 16 градусів, на вечір піднметься, ймовірно, ще приблизно на 1 градус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у середу, 10 липня, сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар.Про це повідомляє Sinoptik.ua Передбачають, що дощ із грозою, який вдень прийде на зміну дощу, продовжуватиме йти до пізнього вечора.Удень температура буде підніматиетьс до 16 градусів, на вечір піднметься, ймовірно, ще приблизно на 1 градус.

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