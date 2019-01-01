Волинь лідирує за темпами зниження ціни на дизпаливо

Станом на 9 липня, Волинська область займає 5 місце у всеукраїнському рейтингу вартості дизельного палива і лідирує за темпамм зниження ціни.Про це повідомляє Terminal.За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевше ДТ продається в Вінницькій (28,41 грн / л), Харківськії (28,47 грн / л) і Київській (28,49 грн / літр) областях .Зниження середньої роздрібної ціни на дизпаливо у Волинській області за день склало 0,11 грн / л, що є найбільшою зміною ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид палива в області сьогодні становить 28,54 гривень за літр.Динаміка середніх роздрібних цін на ДП у Волинській області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:Сьогоднішня ціна на 1,09 грн нижче максимальної цінової позначки за останні 30 днів, яка була 9 липня і становила 29,63 грн / л.