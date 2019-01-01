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Волинь лідирує за темпами зниження ціни на дизпаливо

Волинь лідирує за темпами зниження ціни на дизпаливо
Станом на 9 липня, Волинська область займає 5 місце у всеукраїнському рейтингу вартості дизельного палива і лідирує за темпамм зниження ціни.

Про це повідомляє Terminal.

За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевше ДТ продається в Вінницькій (28,41 грн / л), Харківськії (28,47 грн / л) і Київській (28,49 грн / літр) областях .
Волинь лідирує за темпами зниження ціни на дизпаливо


Зниження середньої роздрібної ціни на дизпаливо у Волинській області за день склало 0,11 грн / л, що є найбільшою зміною ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид палива в області сьогодні становить 28,54 гривень за літр.
Волинь лідирує за темпами зниження ціни на дизпаливо


Динаміка середніх роздрібних цін на ДП у Волинській області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:

Сьогоднішня ціна на 1,09 грн нижче максимальної цінової позначки за останні 30 днів, яка була 9 липня і становила 29,63 грн / л.

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Теги: Волинь, рейтинг, дизпаливо, цін
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