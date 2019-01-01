Звільнили очільника Волинської митниці

Виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов звільнив очільника Волинської митниці.Крім головного митника Волині, з посад звільнили ще трьох керівників митниць західного регіону. Про це Олександр Власов написав на своїй сторінці у це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.“За результатами наради в Ужгороді я прийняв рішення про увільнення від виконання обов’язків керівників чотирьох митниць західного регіону — Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької”, — написав Власов.Також він додав, що цю роботу будуть виконувати фахові спеціалісти з числа керівного складу митних департаментів ДФС.Як відомо, Волинську митницю