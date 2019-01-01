Звільнили очільника Волинської митниці
Сьогодні, 21:42
Виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов звільнив очільника Волинської митниці.
Крім головного митника Волині, з посад звільнили ще трьох керівників митниць західного регіону. Про це Олександр Власов написав на своїй сторінці у це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
“За результатами наради в Ужгороді я прийняв рішення про увільнення від виконання обов’язків керівників чотирьох митниць західного регіону — Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької”, — написав Власов.
Також він додав, що цю роботу будуть виконувати фахові спеціалісти з числа керівного складу митних департаментів ДФС.
Як відомо, Волинську митницю
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Крім головного митника Волині, з посад звільнили ще трьох керівників митниць західного регіону. Про це Олександр Власов написав на своїй сторінці у це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
“За результатами наради в Ужгороді я прийняв рішення про увільнення від виконання обов’язків керівників чотирьох митниць західного регіону — Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької”, — написав Власов.
Також він додав, що цю роботу будуть виконувати фахові спеціалісти з числа керівного складу митних департаментів ДФС.
Як відомо, Волинську митницю
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Коментарі 1
Шановны журналісти хіба так важко зателефонувати якомусь знайомому юристу ??? "увільнення від виконання обов’язків" це не звільнення згідно КЗПП
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