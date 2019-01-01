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Звільнили очільника Волинської митниці

Звільнили очільника Волинської митниці
Виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов звільнив очільника Волинської митниці.

Крім головного митника Волині, з посад звільнили ще трьох керівників митниць західного регіону. Про це Олександр Власов написав на своїй сторінці у це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“За результатами наради в Ужгороді я прийняв рішення про увільнення від виконання обов’язків керівників чотирьох митниць західного регіону — Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької”, — написав Власов.

Також він додав, що цю роботу будуть виконувати фахові спеціалісти з числа керівного складу митних департаментів ДФС.

Як відомо, Волинську митницю

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Теги: митниця, Волинь, ДФС, звільнення
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Коментарі 1
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Шановны журналісти хіба так важко зателефонувати якомусь знайомому юристу ??? "увільнення від виконання обов’язків" це не звільнення згідно КЗПП
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